Okanagan Sun cherche à rester invaincu avant la sixième semaine

L’Okanagan Sun cherche à rester parfait samedi soir (27 août).

Après avoir décimé les Vancouver Island Raiders la semaine dernière par le score de 58-1, le Sun accueille les Prince George Kodiaks en ville ce soir.

Des deux côtés du ballon, le Soleil a été dominant cette saison. Ils sont la seule équipe invaincue de la Conférence de la Colombie-Britannique avec une fiche de 4-0, en tête du classement. Ils ont également marqué le plus de points et en ont accordé le moins (193 pour, 56 contre, différentiel de +137).

Prince George est la nouvelle équipe de la ligue et vient de remporter sa toute première victoire en tant que franchise. Ils sont 1-3 sur l’année.

“Nous ne pouvons pas regarder au-delà de Prince George”, a déclaré l’entraîneur-chef de Sun, Travis Miller. “Ils viennent de remporter une grande victoire sur les Valley Huskers et deviennent plus forts chaque semaine”.

Le Sun et les Kodiaks donneront le coup d’envoi à l’Apple Bowl de Kelowna à 16 h. Les billets sont disponibles en ligne ou à la porte et les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

FootballKelownaOkanagan