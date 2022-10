Okanagan Sun cherche à rester invaincu au cours de la semaine 10 – Kelowna Capital News

C’est la semaine 10 de la British Columbia Football Conference et l’Okanagan Sun cherche à rester invaincu.

Le Sun se rendra à Kamloops pour mettre en jeu sa fiche parfaite de 8-0 contre les Broncos de Kamloops 4-4, jouant contre eux pour la première fois cette saison.

Samedi dernier (24 septembre) à l’Apple Bowl, le Sun a de nouveau gagné facilement, battant les Rams de Langley 42-10, menés par le porteur de ballon Javon Garwood qui a marqué deux touchés en seulement 11 courses.

Okanagan continue d’être l’histoire tout au long de la conférence alors qu’ils ont marqué 353 points, un sommet dans la ligue, et accordé 104 points, un creux dans la ligue. Ils marquent en moyenne plus de 44 points par match et n’en accordent que 13.

Une victoire dimanche (2 octobre) serait massive pour le Sun, car elle lui assurerait la première place de la division et l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires.

Le coup d’envoi dimanche aura lieu à midi au stade Hillside de Kamloops. Il est disponible pour regarder ici.

