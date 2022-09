C’est une bataille de poids lourds qui se déroule sur l’île de Vancouver ce soir (10 septembre).

L’Okanagan Sun, invaincu et premier, cherche à poursuivre son attaque de haute puissance contre les Westshore Rebels, deuxième (5-1). De retour dans la semaine 4 de la saison, le Sun a infligé aux Rebels leur seule défaite de la saison 65-29.

Sur la saison, les Rebels ont marqué un point de plus que le Sun (229-228) mais ont disputé un match de plus. Ce sont deux infractions de grande puissance qui occupent la première et la deuxième place dans la plupart des catégories offensives. Outre le classement, les deux équipes occupent les première et deuxième places pour les verges par la passe, les verges par la passe par tentative, les verges par la passe par match et le pourcentage d’achèvement.

La défensive a été exceptionnelle pour le Sun cette saison au cours des cinq premiers matchs. Ils n’ont accordé que 56 points, soit une moyenne de 11,2 par match. Toutes les autres équipes ont accordé 112 points ou plus sur l’année. Après avoir permis à Westshore de marquer 29 points le 13 août, le Sun n’a accordé qu’un seul point en deux matchs.

Le coup d’envoi du match de ce soir aura lieu à 16 h au Starlight Stadium de Victoria.

Les fans de Sun peuvent écouter le match sur AM 1150 ou regarder le match ici.

