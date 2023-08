Okanagan Sun cherche à rester au chaud contre Kamloops

L’Okanagan Sun cherchera à poursuivre son début de saison dominant à domicile samedi soir.

En deux matchs, les Sun ont une fiche de 2-0, devançant leurs adversaires 94-6. Ils ont débuté avec une victoire de 32-0 à Prince George lors de la première semaine et ont ensuite détruit les Valley Huskers 62-6 lors de leur match d’ouverture à domicile samedi dernier.

Le 11 août, ils accueillent les Broncos de Kamloops en ville, qui ont une fiche de 0-1 en début d’année. Ils ont perdu 70-10 contre les Westshore Rebels la semaine dernière.

Depuis 2014, le Sun a battu les Broncos 497-130 en 12 matchs combinés.

Le coup d’envoi samedi est à 19 h à l’Apple Bowl.

