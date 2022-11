Okanagan Sun affronte une tempête dans la bataille pour le troisième titre national

Le temps s’annonce nuageux et froid, mais il y a 100 % de chances que Soleil et Tonnerre soient dans les prévisions alors que l’Okanagan Sun et le Regina Thunder mettent leurs records parfaits en jeu lors du match pour le titre national de la Ligue canadienne de football junior (CJFL) ce week-end.

Le Sun a terminé la saison régulière de la British Columbia Football Conference (BCFC) avec une fiche parfaite de 10-0. Ils ont remporté des victoires faciles en demi-finale et en finale du BCFC.

Après avoir remporté le BCFC, le Sun s’est rendu en Ontario, où il a battu les St. Clair Saints en demi-finale de la CJFL par un score de 42-24.

Ils se retrouvent maintenant dans la Coupe canadienne contre l’autre équipe invaincue de la LCFJ, le Thunder de Regina, qui jouera devant un public local.

Le Thunder a terminé une saison régulière parfaite de 8-0 et a ensuite battu les Hilltops de Saskatoon lors de la finale de la Prairie Football Conference (PFC) pour se qualifier pour la compétition pour le titre national.

Les deux équipes ont dominé des deux côtés du ballon cette saison, se classant comme deux des plus hautes infractions au pays. Le Sun a une fiche de 13-0 cette saison avant la finale tandis que le Thunder a une fiche de 10-0. Entrant dans la finale, le Sun a deux titres nationaux, qu’ils ont remportés en 1988 et 2000. Regina a un titre national qui s’est produit en 2013.

La 114e Coupe canadienne aura lieu le samedi 12 novembre au Mosaic Stadium de Regina, en Saskatchewan. Le coup d’envoi est à 12 h, heure du Pacifique.

