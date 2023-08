Okanagan Sun accueille le match d’ouverture à domicile, honorant les titres nationaux

Après une longue intersaison, les partisans locaux pourront enfin revoir l’Okanagan Sun sur le terrain samedi soir.

Le Sun jouera son match d’ouverture à domicile tant attendu le samedi 5 août lorsqu’il accueillera les Valley Huskers en ville.

Les deux équipes ont une fiche de 1-0 au début de la deuxième semaine de la saison de la British Columbia Football Conference (BCFC). Le Sun a dominé les Kodiaks de Prince George 32-0 samedi dernier tandis que les Huskers ont battu les Rams de Langley 26-18.

Avant le match de demain soir, il y aura une cérémonie d’avant-match honorant le Sun pour avoir remporté le championnat de la Coupe canadienne la saison dernière. C’était la troisième fois que la franchise devenait la meilleure équipe du pays. Trois bannières seront présentées, une pour chaque saison de championnat national.

Le titre national de la saison dernière était le premier de la franchise depuis 2000.

Le coup d’envoi samedi soir est prévu à 19h à l’Apple Bowl.

