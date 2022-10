Okanagan Sun à la recherche d’une saison parfaite et plus – Kelowna Capital News

Le temps se refroidit à Kelowna, mais vous pouvez vous enthousiasmer avec toutes les activités sportives qui se déroulent ce week-end.

Soleil de l’Okanagan

L’équipe de football de Kelowna participe au match de championnat alors qu’elle cherche à terminer une saison parfaite samedi (22 octobre). Trouvez plus d’informations ici.

Fusées de Kelowna

C’est un week-end d’un match pour les Rockets alors qu’ils terminent un match à domicile de trois matchs en accueillant le Ice de Winnipeg samedi soir (22 octobre).

Les Rockets viennent de se faire blanchir pour la première fois cette saison mercredi soir (19 octobre), perdant 3-0 contre les Brandon Wheat Kings. Avec la défaite, l’équipe est tombée à 3-5-1 sur l’année, se classant cinquième de la Conférence Ouest.

Pendant ce temps, les Ice sont actuellement l’équipe classée numéro un au pays alors qu’ils siègent au sommet de la Conférence de l’Est avec une impressionnante fiche de 9-1-0. Ils sont à égalité avec Seattle pour le deuxième plus grand nombre de buts marqués en équipe (41). C’est la première fois que l’Ice se rend à Kelowna depuis son déménagement de Kootenay à Winnipeg.

Le capitaine des Rockets, Colton Dach, reste en dehors de l’alignement car il est hebdomadaire avec une blessure au haut du corps.

Pendant le match, les Rockets organisent leur 26e Halloween Candy Scramble annuel. Au deuxième entracte, les enfants de 11 ans et moins peuvent monter sur la glace et prendre leur part de bonbons. Les enfants et les adultes sont encouragés à se déguiser pour le match.

La mise au jeu aura lieu à 19 h 05 à Prospera Place et les billets sont disponibles ici.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Les Warriors ont le vent en poupe à l’approche du week-end puisqu’ils ont remporté trois matchs de suite.

Occupant la deuxième place de la division intérieure avec leur fiche de 6-1-2, les Warriors voyagent au sud de la frontière pour affronter le Wenatchee Wild vendredi soir. En deux matchs cette saison, les Warriors ont une fiche de 2-0 contre le Wild, les surclassant 12-6. Wenatchee a une fiche de 2-5-0-1 cette saison (huitième de la division intérieure).

Le samedi 22 octobre, l’équipe est de retour au Royal LePage Place à West Kelowna pour accueillir les Surrey Eagles en ville. Surrey est l’autre équipe invaincue de la BCHL puisqu’elle occupe la première place dans la division côtière (8-0).

Le match de vendredi est à 19 h 05 et la mise au jeu de samedi est à 19 h

Chefs de Kelowna

C’est un week-end d’un match pour les Chiefs alors qu’ils voyagent pour affronter les Rebels de Castlegar.

Le premier mois de la saison a été une lutte pour l’équipe qui siège au bas de la division Bill Ohlhausen avec une fiche de 1-6-1. Ils ont accumulé le moins de points dans la KIJHL avec trois et n’ont marqué que 13 buts cette année.

Ils se dirigent vers Castlegar, qui siège au bas de la division Neil Murdoch avec un dossier de 4-5-0. Au cours des cinq dernières saisons, ces deux équipes ne se sont rencontrées qu’une seule fois, une victoire en prolongation pour les Chiefs.

La mise au jeu du samedi soir aura lieu à 19 h au Castlegar and District Recreation Centre.

