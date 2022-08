Okanagan School for the Arts auditionne des chanteurs

OSA produit une comédie musicale entièrement mise en scène en utilisant des chansons existantes et un scénario original

Okanagan School of the Arts est à la recherche de chanteurs pour sa nouvelle production. (Photo/OSA)

L’Okanagan School of the Arts (OSA) recrute des acteurs pour son groupe de théâtre musical.

Afficher l’heure! fournit un débouché et un terrain d’entraînement pour les artistes amateurs adultes, avec une comédie musicale entièrement mise en scène utilisant des chansons existantes et un scénario original.

Les répétitions commencent le mercredi 7 septembre à 18 h 30 et se poursuivront chaque semaine en préparation des représentations de décembre.

OSA a été fondée en 1960 et est l’une des plus anciennes écoles du genre au Canada.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à info@osarts.ca ou appelez le 778-718-5757.

