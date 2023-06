Okanagan Running Collective cherche à remettre le marathon de Kelowna sur les rails

C’est sur la ligne de départ, mais le marathon de Kelowna pourrait être de retour sur la bonne voie.

L’Okanagan Running Collective (ORC), un organisme à but non lucratif qui promeut l’unité, les modes de vie actifs et le tourisme, vise à ramener le marathon de Kelowna pour 2024.

« Notre mission va au-delà de l’organisation d’un marathon », a déclaré le fondateur de l’ORC, Benjamin Violot. « Il s’agit de rassembler la communauté, d’inspirer des modes de vie actifs et de célébrer ce bel endroit que nous appelons chez nous. Pourtant, cela ne signifie pas que nous voulons faire des compromis sur la qualité, et nous construisons une course 5 étoiles comme n’importe quelle course dans une grande ville. Nous avons partagé notre vision avec la ville de Kelowna et nous espérons les avoir comme partenaires dans ce projet.

Alors que d’autres courses ont eu lieu dans la ville, le marathon de Kelowna est absent depuis des années et la CRO a l’impression de laisser un vide dans la communauté.

L’effort d’ORC pour ramener la course est un effort combiné avec le Centre Culturel Francophone de l’Okanagan, Interior Running Association, Kelowna Running Club, Kelowna Triathlon Club, November Project, Okanagan Parkrun et plus encore.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir la chance de faire connaître notre initiative et d’inviter la communauté à se joindre à nous dans cette entreprise passionnante », a ajouté Violot.

