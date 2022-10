Okanagan prévoit que Thanksgiving ressemblera à la fête du Travail, selon un météorologue – Kelowna Capital News

Environnement Canada affirme que le début d’octobre plus chaud que la normale dans l’Okanagan durera au moins un week-end de plus.

Septembre s’est terminé comme un record dans la région, Kelowna connaissant son deuxième mois le plus sec depuis 1969 et Penticton et Vernon atteignant des sommets diurnes « comme en août ».

Cela a été plus ou moins la même chose la première semaine d’octobre et les météorologues disent que Thanksgiving dans l’Okanagan cette année pourrait donc sembler un peu différent.

« Je pense qu’il va être très difficile de comprendre que c’est l’Action de grâces et j’imagine que pour beaucoup, ce sera comme la fête du Travail », a déclaré Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement Canada. “Nous nous attendons toujours à ce qu’il fasse chaud et sec ce week-end, avec des températures restant au-dessus de la normale jusqu’à lundi dans les années 20.”

Charbonneau prévient cependant que la période de sécheresse actuelle de l’intérieur de la Colombie-Britannique pourrait se terminer plus tôt que tard. Depuis le 1er septembre, Kelowna n’a enregistré que deux millimètres de précipitations, Penticton et Vernon étant également bien en deçà des moyennes saisonnières.

Le service météorologique fédéral a déclaré que certaines parties de l’Okanagan pourraient recevoir des averses lundi en fin d’après-midi et dans la soirée, après ce qui devrait être un week-end de vacances ensoleillé et sec.

“Il pourrait y avoir des vents du nord en rafales ce jour-là également”, a ajouté Charbonneau. “Et après cela, les températures semblent se refroidir un peu, mais ce samedi et ce dimanche seront certainement différents d’un Thanksgiving typique.”

Les températures d’Osoyoos à Vernon varieront de 22 °C à 25 °C tout au long du week-end, avec une augmentation de la nébulosité prévue dans toute la région à partir de lundi.

Le manque de pluie d’automne à Kelowna, quant à lui, reste une histoire jusqu’en octobre. La ville reste bloquée sur zéro millimètre de précipitations mensuelles. En moyenne, la plus grande ville de l’Okanagan enregistre un peu plus de 29 millimètres de précipitations pour le mois.

Les bizarreries de début de saison ne sont cependant pas propres à l’intérieur. Environnement Canada a signalé 11 records de chaleur quotidiens dans la province le mercredi 5 octobre, avec 26,9 °C dans la région de Pemberton en tête.

“On a vraiment l’impression que septembre a été regroupé au début octobre”, a déclaré Charbonneau.

