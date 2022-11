Okanagan Nature Nut : les coyotes Wily déjouent les efforts d’éradication

Les sérénades nocturnes de coyotes rusés autour de Vernon et d’autres communautés de la Colombie-Britannique sont entendues plus fréquemment ces derniers temps alors qu’ils se déplacent vers les zones urbaines.

Les tentatives d’éradication des coyotes en Colombie-Britannique depuis le début des années 1900 se sont avérées infructueuses à long terme. Pour apprécier leur succès, nous devons comprendre cette créature intelligente, adaptable, méfiante mais rusée.

Le coyote, ou sen k’lip, était vénéré par les Indiens des Premières nations de l’Okanagan comme un escroc et un enseignant rusé. Une légende dit que « si tous les animaux du monde venaient à mourir, le coyote serait le dernier survivant », attestant de son intelligence et de sa capacité d’adaptation.

Décrié comme de la vermine au siècle dernier, l’éradication des coyotes a été tentée avec une prime de 1 à 2,50 $ par peau. Les jeunes ruraux et les trappeurs ont été encouragés à les abattre sur place pour tenter de protéger le bétail et le gibier. Dans les années 1950, un composé semblable à la strychnine a été ajouté aux appâts de viande pour empoisonner les coyotes dans les zones sauvages.

Comment les populations de coyotes se sont-elles alors soulevées contre ces efforts pour les éliminer et malgré la prédation par les loups, les couguars et les ours qui les tuent pour des raisons territoriales en tant que concurrents ? C’est peut-être la clé. Au fur et à mesure que nous éliminons leurs prédateurs de nos zones urbaines en croissance, les coyotes se sont installés. De plus, les coyotes s’adaptent à des habitats très variés et à des sources de nourriture opportunistes.

Les coyotes se répandent partout en Amérique du Nord. On les voit fréquemment dans les champs autour de la ville et même sur les terrains de golf. Les gens les ont vus attraper des balles de golf qui peuvent être confondues avec des œufs. On voit souvent des coyotes sauter et bondir sur des campagnols des prés ou des souris dans les champs, attraper les rongeurs entre leurs pattes avant et les avaler. Ils attraperont également des écureuils terrestres sortant des trous.

Comme les autres chiens, les coyotes ont un odorat remarquable ainsi qu’une vue et une ouïe excellentes. Ils sont agiles et rapides et peuvent chasser des proies à des vitesses allant jusqu’à 65 km/h. Ils mangent presque tous les petits animaux qu’ils peuvent attraper. Mais près de 90 % de leur alimentation est constituée de petits mammifères. Ce sont donc d’excellents contrôleurs de population de rongeurs. Ils mangeront également des lapins, des lièvres, des écureuils terrestres, des oiseaux, des œufs, des graines pour oiseaux, des baies, des sauterelles, des serpents, des lézards, des grenouilles, des poissons, des ordures et des charognes, et même de l’herbe à grignoter. Les coyotes chassent parfois en meute, mais les couples accouplés et les coyotes solitaires sont les plus courants. Parfois, les packs d’hiver couleront sur un cerf pataugeant. Ils ne tuent généralement pas de bétail plus gros que les poulets, mais peuvent dépendre des carcasses pendant l’hiver.

Les coyotes ressemblent à un tout petit berger allemand de la taille d’un terrier. Mais contrairement aux autres chiens, les coyotes courent avec leurs queues touffues vers le bas et se cachent parfois comme s’ils étaient coupables. Ils ont un museau étroit et pointu et de grandes oreilles dressées et poilues. Leur pelage est gris grisonnant sur le dessus, brun chamois sur les côtés et plus clair en dessous. Et leurs pieds sont compacts.

Ils sortent à tout moment de l’année, de jour comme de nuit. Mais ils sont plus actifs au crépuscule et à l’aube lorsque leurs chœurs de jappements, de jappements et de hurlements se font entendre. Ainsi, le nom du coyote vient du mot espagnol (mexicain) pour se taire (callete). Leur nom latin Canus latrans signifie chien qui aboie, tout comme leur nom aztèque Coyotl.

Restez à l’écoute pour la deuxième partie sur les coyotes dans la colonne du mois prochain présentant l’habitat du coyote, son cycle de vie et la vie avec les coyotes

Pour en savoir plus sur les coyotes, lisez Carnivores of British Columbia de David Hatler, David Nagorsen et Alison Beal, disponible à notre bibliothèque.

Roseanne Van Ee partage avec enthousiasme ses connaissances du plein air pour aider les lecteurs à découvrir et à profiter de la nature. Suivez-la sur Facebook.

