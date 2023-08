Okanagan Nature Nut: les averses de météores perséides culminent samedi

J’espère que vous avez passé beaucoup de temps à l’extérieur cet été.

De nos jours, nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur et le manque de soleil et d’air frais pourrait nuire à notre santé.

Nous nous inquiétons des coups de soleil et de la fumée des feux de forêt, et à juste titre, mais les concentrations de polluants tels que le monoxyde de carbone, les moisissures et les composés chimiques volatils sont plus élevées à l’intérieur.

La pollution de l’air intérieur a été liée aux maux de tête, à la fatigue, aux maladies respiratoires et aux maladies cardiaques.

Alors sortez et respirez profondément, sauf les jours de fumée. Ne vous forcez pas quand il y a de la fumée et portez un masque à l’extérieur si vous avez des problèmes respiratoires.

Une exposition trop faible à la lumière naturelle a été associée à une augmentation du cortisol, l’hormone du stress, et à une baisse des niveaux de mélatonine, augmentant le risque de dépression et de mauvais sommeil.

Le simple fait de marcher, de faire du vélo et de nager à l’extérieur fait bouger nos muscles, augmente notre rythme cardiaque, nous éclaircit la tête et nous dose de vitamine D. Les activités de plein air améliorent notre santé et notre bien-être en général.

La lumière naturelle du soleil et le temps passé dans la nature ont été associés à une réduction de la douleur, une amélioration de la vision et une amélioration de l’humeur et de la concentration.

Profitez de nos longues journées avec un soleil d’été sûr le matin et le soir.

Portez des chapeaux à larges bords et des chemises et des pantalons en coton léger à manches longues pour éviter le soleil brûlant de l’après-midi. Asseyez-vous toujours à l’ombre les après-midi chauds et ensoleillés; une excellente raison de faire pousser des arbres en plus du fait qu’ils absorbent le dioxyde de carbone et dégagent de l’oxygène. Je suis toujours étonné de cet équilibre des plantes et des animaux sur notre Terre.

Les promenades dans la nature avec la famille et les amis favorisent l’interaction sociale, la réduction du stress et constituent une activité fabuleuse. Les activités de plein air sont de merveilleux investissements de temps qui offrent de grands avantages pour la santé et vous permettent de vous sentir plus alerte et moins fatigué que les entraînements en salle.

Les activités de plein air fournissent des augmentations d’énergie équivalentes à la consommation de café sans l’accident de caféine. Alors sortez pour cette promenade matinale !

Passer du temps dans la nature est également associé à une diminution du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés. La thérapie par la nature est un modèle de santé universel potentiel.

L’ancienne pratique japonaise du shinrin yoku, le bain de forêt, consiste à passer du temps à se promener dans la forêt pour sa santé et son bien-être. Ce pouvoir de guérison de la nature gagne en popularité dans le monde entier. Marchez le long d’un sentier forestier, soyez attentif, utilisez vos cinq sens et sentez le stress s’évanouir. Les essences volatiles naturelles des arbres (cette délicieuse odeur de forêt) peuvent stimuler notre système immunitaire et nous aider à nous détendre.

Même la nuit, vous pouvez profiter de l’extérieur pour observer les planètes et les étoiles environnantes.

Ce mois d’août se termine par une lune bleue (deuxième pleine lune en un mois), qui ne se produit que tous les deux ans. De plus, cette lune bleue du 30 août est également une super lune – une pleine lune qui coïncide presque avec le périgée – la plus proche que la lune se rapproche de la Terre sur son orbite elliptique (son nom technique est une syzygie de périgée). Cela se traduit par son apparence légèrement plus grande que d’habitude. La combinaison de ces deux pleines lunes spéciales, formant une super lune bleue, se produit environ tous les 10 ans. Nous devons prendre au sérieux la prévention de la pollution lumineuse.

Nous sommes sages de retourner à la nature pour profiter des bienfaits de la santé et du bien-être. Après tout, nous faisons partie de la nature, pas en dehors d’elle. Heureusement, en tant que capitale des sentiers de la Colombie-Britannique, nous avons fait des choix judicieux.

Consultez rubansdevert.ca pour les sentiers et profitez-en!

Roseanne Van Ee partage avec enthousiasme ses connaissances du plein air pour aider les lecteurs à découvrir et à profiter de la nature. Suivez-la sur Facebook.

