Okanagan Nature Nut : coexister avec des coyotes nécessite de la prudence

Les coyotes ont des habitats de domaine vital, comme nos communautés, qui sont de vastes zones de chasse et d’itinérance, généralement entre quatre et 40 kilomètres carrés. Cela varie selon le sexe, la disponibilité de la nourriture et la saison. Le domaine vital peut chevaucher d’autres coyotes. Leurs territoires sont cependant de plus petits morceaux de propriété privée, qui sont marqués de taches d’urine et d’excréments pour empêcher les intrus d’entrer. Parfois, nos chiens de compagnie sont attirés par ceux-ci. Les scats ressemblent à des chiens, souvent vus sur les sentiers, mais sont allongés, compacts, effilés aux extrémités et généralement pleins de poils.

Les femelles creusent généralement des tanières dans un sol limoneux sur un rebord rocheux ou une pente arbustive au-dessus de l’eau. L’entrée est d’environ un demi-mètre avec un tunnel de 2 à 4 mètres menant à la chambre de la tanière. Plusieurs tanières sont courantes. Parfois, un arbre déraciné, une bûche creuse ou un ponceau peut suffire. Les tanières peuvent être réutilisées annuellement ou une nouvelle est fabriquée sur le territoire.

Les couples de coyotes s’accouplent souvent pour la vie, les deux parents prenant soin de leurs petits. Ils s’accouplent en janvier ou février. Environ quatre à six petits naissent au printemps et sortent de leurs tanières souterraines avec maman au début de l’été. Les chiots coyotes sont brun foncé et ressemblent à des chiots domestiques. Les chiots commencent avec le lait de maman, puis vivent du vomi de leurs parents (nourriture pour chiots) jusqu’à ce que leurs dents permanentes poussent lorsque les mamans commencent à leur apprendre à chasser. De temps en temps, un frère ou une sœur plus âgé(e) participe à leurs soins. À environ six à huit mois, ils commencent à se disperser dans leurs propres territoires et sont complètement développés à un an, mais ne s’accouplent généralement pas avant presque deux ans. L’âge maximum est souvent d’environ huit ans dans la nature. Environ 1 000 coyotes sont chassés chaque année en Colombie-Britannique pour leur fourrure et beaucoup meurent sur la route.

Parfois, certains chiens domestiques peuvent se reproduire avec des coyotes, créant ainsi un mélange hybride fertile. Ce mélange hybride, appelé coydog, est souvent vu près de nos communautés car, contrairement aux coyotes timides, ils ont beaucoup moins peur des gens. Mais, les chiots coydogs ne survivent généralement pas longtemps, car les mâles domestiques n’aident pas à s’occuper des jeunes, laissant les «mères célibataires» se débrouiller seules et leurs petits.

Si nous apprécions la faune et aimerions coexister avec des coyotes vivant à la périphérie de la ville, nous devons garder la nourriture pour animaux à l’intérieur, nos déchets sécurisés et nos composts gérés. Ne nourrissez jamais les coyotes ou tout autre animal sauvage. Dans les zones où vivent des coyotes, gardez un œil attentif sur les petits animaux domestiques et les tout-petits, ainsi que sur le petit bétail comme les poulets. Les personnes promenant leurs chiens dans des zones sauvages ou protégées peuvent rencontrer des coyotes défensifs et agressifs protégeant leurs territoires ou leurs tanières avec leurs petits. Promenez donc votre chien en laisse pour éviter les rencontres avec la faune.

Pour en savoir plus sur les coyotes et autres animaux sauvages locaux, lisez Living With Wildlife in the Pacific Northwest par Russell Link. Notre bibliothèque devrait l’avoir.

Roseanne Van Ee partage avec enthousiasme ses connaissances du plein air pour aider les lecteurs à découvrir et à profiter de la nature. Suivez-la sur Facebook.

