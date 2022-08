Okanagan Nature Nut : À quoi servent les moustiques ?

Pouah!! Les moustiques! Des hordes d’entre eux, bourdonnant dans votre oreille et mordant sans cesse, sont une nuisance affolante. Sans parler des effets dévastateurs sur la santé causés par le paludisme, les virus Zika et West Nile et d’autres agents pathogènes qu’ils peuvent propager.

Nous considérons généralement les moustiques comme des suceurs de sang qui ne font que nous rendre la vie misérable. En fait, ils ne piquent pas et, heureusement, seules les femelles recherchent notre sang pour nourrir leurs œufs. Cependant, les moustiques ont des fonctions écologiques importantes dans notre écosystème qui sont négligées. Il tourne autour de leurs interactions avec les plantes et la faune. Il existe environ 3 500 espèces de moustiques, et beaucoup ne piquent ni les humains ni aucun autre animal.

Les moustiques sont d’importants pollinisateurs et la nourriture de la faune. Ils pollinisent les plantes tout en consommant le sucre et les nutriments du nectar des plantes. En haute altitude et dans l’Arctique, les plantes bénéficient des vastes hordes de moustiques avides de nectar pour la pollinisation pendant leur courte saison de croissance.

La pollinisation par les moustiques est beaucoup plus courante que nous ne le pensons. C’est difficile à voir car les moustiques visitent généralement les fleurs près ou après le crépuscule et la présence humaine dérange les moustiques des fleurs à proximité. Ainsi, le cycle des nutriments par les moustiques pour la croissance des plantes et d’autres fonctions de l’écosystème reste non étudié.

Et les moustiques sont importants dans la chaîne alimentaire naturelle. Les larves de moustiques consomment des micro-organismes tels que des algues et des microbes qui décomposent les matières végétales en décomposition. Les bébés poissons (vairons) et les adultes engloutissent les larves frétillantes. Ensuite, les oiseaux, les chauves-souris, les grenouilles et d’autres insectes mangent les moustiques adultes volants restants. Les moustiques qui sont mangés et excrétés se décomposent ensuite, transformant les microbes qu’ils ont consommés en nutriments pour les plantes, remplissant une autre fonction écologique importante.

Les larves de moustiques survivent dans les habitats d’eau douce, des bassins temporaires de fonte des neiges aux étangs et aux lacs, partout où l’eau s’accumule, comme dans les bains d’oiseaux, les canettes jetées, les bouteilles, les pneus et même à l’intérieur des sarracénies et entre les feuilles des plantes de la forêt tropicale.

L’élimination massive et aveugle des moustiques aurait un impact sur tout, de la pollinisation aux réseaux trophiques naturels. Dans un monde où les écosystèmes s’effondrent et les populations de pollinisateurs en déclin, nous avons besoin de toute l’aide possible. Cela comprend la reconnaissance de la vie secrète des moustiques et des stratégies de contrôle des moustiques plus sophistiquées qui protègent leurs fonctions écosystémiques.

Ainsi, nous pouvons aider en prenant personnellement la responsabilité d’éviter les moustiques en portant des vêtements amples, en utilisant des insectifuges non toxiques et en évitant les savons parfumés, les shampoings, etc. dans les zones infestées de moustiques. De plus, ne pas trop arroser les pelouses, filtrer les barils de pluie et ranger ou éliminer les ordures et les déchets qui collectent l’eau autour de nos maisons et de nos aires de loisirs.

Cela vous rend-il plus heureux ? Êtes-vous prêt à aider les moustiques?

Roseanne Van Ee

