Okanagan Mission Secondary se fraye un chemin vers le premier titre provincial à domicile

Les Huskies de l’Okanagan Mission Secondary (OKM) sont champions provinciaux!

Le 3 décembre, c’était une finale 100% Okanagan lorsque l’équipe féminine de volley-ball des Huskies a remporté le championnat provincial AAAA en battant l’école secondaire Mount Boucherie (MBSS) en finale.

C’est la première fois dans l’histoire de l’école qu’ils remportent une bannière provinciale en volleyball.

“Quelle expérience unique pour les athlètes OKM de remporter notre premier titre provincial de volley-ball dans notre propre gymnase, devant notre famille, nos amis et notre communauté”, a déclaré Rob Steciuk, entraîneur-chef d’OKM et directeur du tournoi. “La salle de sport était pleine à craquer, et c’était de la folie quand Shea [Berisoff] a obtenu le kill gagnant d’un grand backset de Grace [Blaskovits]. C’était spécial d’avoir une finale 100 % Okanagan – les MBSS sont bien entraînés, leurs athlètes sont talentueux et ce ne sont que de gentils enfants. De nombreux athlètes OKM et MBSS sont des amis. Ce fut un privilège de pouvoir accueillir et présenter tout le grand volley-ball qui se passe dans la vallée. »

OKM était l’équipe la mieux classée de la province au début du tournoi et a montré pourquoi elle méritait de gagner, remportant 20 sets et n’en perdant qu’un dans tout le tournoi.

L’École Kelowna Secondary a terminé sixième.

Kylie Taylor d’OKM a été nommée MVP du tournoi, tandis que ses coéquipières Berisoff et Blaskovits ainsi que Marija Josipovic de MBSS ont été nommées étoiles de la première équipe. Anna von Krosigk d’OKM, Sarah Henricksen de MBSS et Ryenn Schutz de KSS ont toutes été nommées dans la deuxième équipe d’étoiles.

