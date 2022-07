Okanagan Mascot Games annulé pour la troisième année consécutive

Les Jeux des mascottes de l’Okanagan ont été annulés.

Dans une publication sur Facebook le 4 juillet, les Mascot Games ont cité les vols annulés, les horaires des équipes et le financement comme des problèmes pour lesquels ils ne se produiront pas pour la troisième année consécutive. Il devait avoir lieu au Royal LePage Place à West Kelowna ce week-end (23-24 juillet).

L’événement avait été reporté ces deux dernières années à cause de la pandémie. L’événement inaugural en 2019 a eu lieu à Vernon et ce serait la première fois que Kelowna accueillerait l’événement.

La mascotte des Rockets de Kelowna, Rocky, et la mascotte des Warriors de West Kelowna, le général, devaient y assister avec le Texas Stars Ringo (AHL), Biscuit the Bulldog des Allen Americans (ECHL), C-Dog des Nanaimo Clippers (BCHL) et bien d’autres.

Les personnes qui ont acheté des billets ont eu la possibilité d’obtenir un remboursement ou de les conserver pour l’événement de l’année prochaine.

