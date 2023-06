Okanagan Humane Society : Protégez votre chat avec une puce électronique

~ Rachel Kimola

Il est 22h. Savez-vous où est votre chat ? L’une des pires craintes d’un propriétaire d’animal de compagnie est ce qui pourrait arriver si son bébé à fourrure bien-aimé se perd. Cette peur est particulièrement vive lorsque votre animal de compagnie uniquement à l’intérieur s’échappe dans la nature sauvage de l’extérieur. Les chats et les chiens domestiques qui vivent la majorité de leur vie à l’intérieur sont particulièrement mal équipés pour survivre à l’extérieur. (Des études récentes ont montré que le cerveau des chats domestiques devient en fait plus petit que celui de leurs ancêtres sauvages.)

Ainsi, lorsqu’un animal domestique se retrouve à l’extérieur pour la première fois, il ne sait pas nécessairement automatiquement comment survivre. J’adore mon chat, mais j’admets volontiers qu’il s’agit d’une petite princesse à fourrure gâtée qui se ferait probablement botter les fesses par un papillon si jamais elle se retrouvait seule dehors. Oui, les chats et les chiens ont des instincts naturels, mais les humains aussi. Considérez-le comme ça… nous descendons d’hommes des cavernes. Cela ne signifie pas que vous pourriez laisser tomber un citadin à vie dans les bois et vous attendre à ce qu’il sache comment trouver de la nourriture ou se protéger.

Ainsi, une situation effrayante pour tout le monde. Heureusement, il existe un moyen simple et efficace d’augmenter les chances de votre animal d’être réuni avec vous… la micropuce.

Cette procédure simple et bon marché coûte moins de 100 $ dans la plupart des endroits et se fait souvent en même temps que votre animal est stérilisé. Et la simple petite puce améliore considérablement les chances de votre animal de rentrer chez vous. Une étude portant sur près de 8 000 chiens perdus a montré que seuls 21 % de ceux sans puce électronique ont été rendus à leurs propriétaires, alors que 52 % des chiens munis d’une puce électronique ont été réunis avec succès. La même étude a révélé que les chats avec une puce étaient renvoyés à la maison 38 % du temps et que ceux sans puce étaient réunis moins de 2 % du temps.

Les micropuces ont à peu près la taille d’un grain de riz, ne causent aucune gêne à votre animal et, contrairement aux colliers et aux étiquettes traditionnels (qui sont également une bonne idée), votre animal ne peut pas perdre sa micropuce. Il reste sous leur peau (entre les omoplates) toute leur vie. La pratique courante dans la plupart des cliniques vétérinaires et des refuges consiste à scanner les animaux perdus pour une puce.

Chaque puce contient un numéro d’identification unique à votre animal de compagnie. Il est inactif jusqu’à ce qu’il soit scanné car il n’émet pas d’énergie et ne nécessite pas de piles. Une fois scannée, la puce est activée et fournit au vétérinaire le numéro d’identification de votre animal. À partir de là, ils peuvent trouver les informations du propriétaire et l’animal et la personne sont réunis. Et c’est une fin heureuse pour tout le monde.

