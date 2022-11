Okanagan Humane Society : Novembre voit une forte augmentation du nombre d’animaux secourus

L’Okanagan Humane Society (OHS) est une population locale qui aide les animaux locaux. L’année dernière, ils ont aidé plus de 1 400 animaux locaux et ont stérilisé, stérilisé et assisté médicalement plus de 25 000 animaux depuis leur création il y a 26 ans.

L’organisme de bienfaisance a constaté une forte augmentation des besoins en animaux dans la vallée de l’Okanagan en 2022 et répond à toutes les demandes qu’il peut, grâce au soutien de la communauté. Un réseau d’environ 130 foyers d’accueil d’Osoyoos à Shuswap et 23 cliniques vétérinaires partenaires aident à servir les animaux.

OHS a lancé sa plus grande campagne de financement, « Des anges pour les animaux ». OHS vous invite à être un ange aujourd’hui. Pour le reste de 2022, votre don sera égalé par la Fondation Berbeewalsh jusqu’à 25 000 $, afin qu’ensemble, nous puissions sauver deux fois la vie de nos animaux locaux.

Des animaux comme Bandit et Takita ont été sauvés d’une ferme dans le sud de l’Okanagan. Faisant partie d’une grande famille, ces petits chatons ne pesaient qu’une livre lorsqu’ils ont été sauvés et avaient les yeux gravement infectés. Chacun avait un œil qui s’était rompu, obligeant ces frères et sœurs à subir une intervention chirurgicale pour retirer l’œil.

Ces petits chatons forts se sont complètement rétablis et ont récemment été adoptés ensemble dans un foyer aimant !

« Nous n’abandonnons pas les animaux ! Nous examinons chaque animal au cas par cas pour nous assurer que nous faisons ce qu’il y a de mieux pour les animaux et leurs gardiens », déclare Romany Runnalls, présidente du conseil d’administration d’OHS.

«Nous avons littéralement été submergés d’animaux cette année. C’est l’année la plus occupée que la SST ait jamais connue. Avec la vague de froid précoce, nous avons eu un énorme pic d’animaux secourus en novembre avec plus de 156 animaux en cours de récupération, dont 2 chiots », explique Runnalls. «Les animaux qui nous sont confiés sont référés par le public, les entreprises, les vétérinaires et d’autres refuges et sauvetages locaux qui ne peuvent pas aider. Il y a eu une explosion de la population animale qui, selon nous, est en partie due à une combinaison d’inflation, de pénurie de personnel et de vétérinaires dans les cliniques, et aux fermetures de Covid-19 qui ont limité l’accès aux vétérinaires et augmenté les coûts de stérilisation.

L’organisme de bienfaisance ne reçoit aucun financement municipal mais travaille dans toute la vallée pour aider à contrôler la population d’animaux de compagnie avec deux programmes de stérilisation. OHS dépend entièrement du soutien de la communauté.

«Nous sommes ravis de lancer notre plus grande campagne de dons et ravis d’avoir un donateur aussi généreux à la Fondation Berbeewalsh pour égaler tous les dons jusqu’à 25 000 $, déclare Marni Adams, Fund Development, OHS. C’est un grand coup de pouce pour nous, et nous pouvons aider beaucoup d’animaux, nous espérons donc que la communauté se réunira et nous aidera à atteindre notre objectif de 25 000 $ », mentionne Adams.

Faites un don aujourd’hui et doublez votre impact : https://okanaganhumanesociety.com/angels-for-animals/

OHS dessert la région de l’Okanagan depuis plus de 26 ans, ils ont stérilisé ou stérilisé plus de 25 000 animaux. L’année dernière, ils ont servi 1400 animaux, et 2022 prévoit une augmentation d’environ 18 % par rapport à l’année dernière.

Les apports d’animaux, une fois approuvés par l’OHS, arrivent par l’intermédiaire de cliniques vétérinaires partenaires pour un traitement, puis vont dans des foyers d’accueil pour la récupération. Ils reçoivent des animaux perdus, abandonnés ou négligés et essayant de survivre dans la rue, aux animaux de compagnie de propriétaires à très faible revenu ayant besoin d’un soutien vétérinaire, de nourriture et de ressources vitales.

Cet organisme de bienfaisance local enregistré dépend uniquement du soutien de la communauté. Avec l’afflux d’animaux qui leur sont confiés, des dons pour soutenir l’organisation sont nécessaires pour poursuivre ce travail qui sauve des vies.

Pour faire un don et aider, rendez-vous sur leur site Web à l’adresse www.okanaganhumanesociety.com/donate

L’Okanagan Humane Society est un organisme de bienfaisance enregistré qui sert les animaux locaux de l’Okanagan depuis plus de vingt-six ans. Offrir un vaste programme d’assistance aux animaux de compagnie pour s’assurer que ceux qui ont des obstacles financiers peuvent recevoir des soins médicaux essentiels pour leurs animaux, y compris la stérilisation et la stérilisation. En outre, un programme de sauvetage et d’adoption qui permet aux animaux du nord, du centre et du sud de l’Okanagan et de Shuswap d’être sauvés puis de recevoir tous les soins médicaux nécessaires avant d’être placés pour adoption dans leur nouvelle maison aimante.

Pour en savoir plus sur le travail de sauvetage de l’Okanagan Humane Society, pour faire un don ou pour trouver votre prochain ami à fourrure pour toujours, visitez leur site Web à www.okanaganhumanesociety.com ou suivez-les sur Facebook.

