Okanagan Humane Society inondée d’animaux dans le besoin

L’Okanagan Humane Society (OHS) a constaté une forte augmentation des apports d’animaux depuis le début de l’année et le nombre n’a pas diminué bien que nous soyons maintenant dans la saison estivale.

“Le nombre d’animaux dans le besoin cette année est à un niveau historique. Cela inclut les appels de propriétaires qui ont besoin de soutien et de ressources, les animaux nécessitant des soins médicaux urgents et des milliers d’animaux qui naissent dans les rues de nos centres urbains, la population de chats et de chatons explose littéralement dans la vaste région agricole rurale d’Okanagan. /Armstrong/ Région de Shuswap », déclare Romany Runnalls, présidente du conseil d’administration.

«Nous avons eu notre première vague de saison de chatons et maintenant nous semblons être sur une autre qui est plus grande que la première. Les mères enceintes et les portées de chatons qui ont besoin d’un soutien médical et d’une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elles puissent être adoptées dans un nouveau foyer », mentionne Runnalls.

Beaucoup d’animaux sont perdus, abandonnés ou négligés et tentent de survivre dans les rues. Beaucoup avaient autrefois une maison, mais doivent maintenant compter sur leurs compétences de survie pour traverser les températures chaudes de l’été, trouver de la nourriture, de l’eau et un abri tout en évitant les prédateurs.

“Nous avons un système très efficace et agile qui nous permet de travailler avec la communauté, nos partenaires vétérinaires locaux et une multitude de familles d’accueil expertes pour donner à ces animaux la seconde chance qu’ils méritent”, déclare Runnalls.

La société n’a pas de bâtiment d’abri et est gérée par des bénévoles, de sorte que la majorité de chaque don va directement aux animaux qui ont besoin de soins.

Le mandat de la société a commencé avec des services de stérilisation et de stérilisation avec un plan pour aider à contrôler la population d’animaux de compagnie dans l’Okanagan. Jusqu’à présent, cet organisme de bienfaisance local a stérilisé ou stérilisé plus de 24 000 animaux et plus encore. Cette équipe dirigée par des bénévoles a sauvé, réhabilité et accueilli plus de 1300 animaux l’année dernière.

« Nous sommes un petit organisme de bienfaisance avec un grand impact dans la vallée de l’Okanagan », déclare Runnalls. “Nous desservons l’Okanagan-Shuswap.”

Cet organisme de bienfaisance local enregistré dépend du soutien de la communauté et ne reçoit aucun financement gouvernemental ou municipal.

« Nous servons les animaux grâce à la générosité de notre communauté, déclare Runnalls. Nos besoins ont considérablement augmenté cette année et nous espérons que la communauté se mobilisera pour soutenir les animaux locaux dans le besoin.

Pour faire un don et aider, rendez-vous sur leur site Web à l’adresse www.okanaganhumanesociety.com/donate.

L’Okanagan Humane Society est un organisme de bienfaisance enregistré qui sert les animaux locaux de l’Okanagan depuis plus de vingt-six ans. Offrir un vaste programme d’assistance aux animaux de compagnie pour s’assurer que ceux qui ont des obstacles financiers peuvent recevoir des soins médicaux essentiels pour leurs animaux, y compris la stérilisation et la stérilisation. En outre, un programme de sauvetage et d’adoption qui permet aux animaux du nord, du centre et du sud de l’Okanagan et de Shuswap d’être sauvés puis de recevoir tous les soins médicaux nécessaires avant d’être placés pour adoption dans leur nouvelle maison aimante.

Pour en savoir plus sur le travail de sauvetage de l’Okanagan Humane Society ou pour faire un don aujourd’hui, visitez leur site Web à www.okanaganhumanesociety.com ou appelez le 250-448-8554.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AnimauxChatscharitéChiensOkanagansauvetage