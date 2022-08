Okanagan Humane Society : Aider les animaux de compagnie et les gens, c’est ce qu’ils font

L’Okanagan Humane Society (OHS) a constaté une forte augmentation des apports d’animaux depuis le début de l’année, mais son modèle d’accueil efficace et rentable crée un grand nombre d’adoptions pour les animaux dans le besoin.

Alors que de nombreuses organisations sont aux prises avec des adoptions ou des admissions d’animaux, OHS dispose d’une équipe d’experts bénévoles qui gèrent leur programme d’accueil et leurs adoptions pour s’assurer que le plus grand nombre d’animaux aient une chance de vivre une nouvelle vie.

Le vaste programme d’accueil est non seulement une option peu coûteuse en ne maintenant pas les coûts de construction, mais il permet également à OHS de s’occuper de plus d’animaux car ils ne sont pas liés par le renforcement des capacités. Avec l’hôte de familles d’accueil bénévoles qu’ils ont en place; ils peuvent avoir jusqu’à 200 animaux dans l’Okanagan, ce qui leur permet de sauver de nombreuses vies et d’avoir une seconde chance pour une nouvelle famille.

« Nous abordons le bien-être animal d’un point de vue très holistique. Nous prenons le temps avec les propriétaires et traitons chaque situation individuellement pour faire de notre mieux pour nous assurer que nous pouvons produire le meilleur résultat pour les animaux mais aussi pour les propriétaires d’animaux », déclare Romany Runnalls, présidente du conseil d’administration.

«Nous avons été satisfaits de nos récents événements d’adoption et des nombreuses demandes que nous recevons des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou sur notre site Web pour voir les animaux actuellement disponibles à l’adoption afin de nous assurer que les animaux trouvent un nouveau foyer. En juillet, nous avons eu 58 adoptions, ce qui est tout simplement phénoménal », mentionne Runnalls.

OHS dessert la région de l’Okanagan depuis plus de 26 ans, ils ont stérilisé ou stérilisé plus de 24 000 animaux et l’année dernière, ils ont servi plus de 1 300 animaux, et 2022 prévoit une augmentation d’environ 18 % par rapport à l’année dernière.

Les apports d’animaux peuvent être des animaux perdus, abandonnés ou négligés et essayant de survivre dans la rue, aux animaux de compagnie de propriétaires à très faible revenu, qui ont besoin d’un soutien vétérinaire vital, de nourriture et de ressources et rarement en cas de besoin, pour reloger leur animal.

« Il est important de rassembler tous les faits et nous adoptons toujours une approche bienveillante et compatissante. Souvent, la meilleure chose pour l’animal et le propriétaire est de les garder ensemble, alors nous faisons de notre mieux pour garder les animaux et les gens ensemble », mentionne Runnalls.

Des animaux comme Tequila et son gardien âgé John qui vit dans une résidence-services. John ne va pas bien et sa Tequila de 14 ans avait des problèmes avec son épaule. John touche un revenu d’invalidité fixe, mais lui et Tequila sont ensemble depuis 14 ans, ils sont tout l’un pour l’autre. Avec la flambée du coût de la vie, John ne pouvait pas se permettre d’amener son compagnon bien-aimé chez le vétérinaire pour découvrir ce qui n’allait pas. Après avoir été référée à OHS par son assistante sociale et avoir rempli le formulaire de demande pour bénéficier d’un soutien, OHS a pu aider Tequila à obtenir le soutien médical dont elle avait besoin. John et Tequila sont maintenant capables de vivre leurs dernières années ensemble, sans plus souffrir et avec le stress émotionnel de ne pas pouvoir aider son chat.

D’autres situations auxquelles le SST est confronté sont l’embarquement humanitaire ou lorsqu’un animal doit être relogé.

Chad, qui a récemment reçu un diagnostic de cancer, en est un exemple. Son chien bien-aimé, encore un chiot, était l’amour de sa vie, mais il avait le combat de sa vie devant lui. Son oncologue a averti Chad que s’occuper d’un chiot n’allait pas être facile pour lui sur la route à venir. Il a contacté plusieurs refuges qui n’ont pas voulu l’aider et a ensuite été référé à Runnalls à OHS. L’équipe d’OHS a travaillé avec Chad pour assurer une transition en douceur et a d’abord trouvé à ce chiot un nouveau et merveilleux foyer d’accueil, puis de nouveaux parents adoptifs. Chad peut maintenant se concentrer sur sa santé et sur la bataille qui l’attend, sachant que son chien est heureux et prospère.

“Nous avons un système très efficace et agile qui nous permet de travailler avec la communauté, nos partenaires vétérinaires locaux, les travailleurs sociaux et une multitude de familles d’accueil expertes pour donner à ces animaux la seconde chance dont ils ont besoin”, déclare Runnalls.

La société n’a pas de bâtiment d’abri et le fait d’être géré par des bénévoles permet à la majorité de chaque don d’aller directement aux animaux qui ont besoin de soins.

« Nous sommes un petit organisme de bienfaisance avec un grand impact dans la vallée de l’Okanagan, déclare Runnalls. Nous desservons l’Okanagan-Shuswap.

Cet organisme de bienfaisance local enregistré dépend du soutien de la communauté et ne reçoit aucun financement gouvernemental ou municipal. Avec l’afflux d’animaux qui leur sont confiés, des dons pour soutenir l’organisation sont nécessaires pour poursuivre ce travail qui sauve des vies.

« Nous servons les animaux grâce à la générosité de notre communauté, déclare Runnalls.

Pour faire un don et aider, rendez-vous sur leur site Web à l’adresse www.okanaganhumanesociety.com/donate

L’Okanagan Humane Society est un organisme de bienfaisance enregistré qui sert les animaux locaux de l’Okanagan depuis plus de vingt-six ans. Offrir un vaste programme d’assistance aux animaux de compagnie pour s’assurer que ceux qui ont des obstacles financiers peuvent recevoir des soins médicaux essentiels pour leurs animaux, y compris la stérilisation et la stérilisation. En outre, un programme de sauvetage et d’adoption qui permet aux animaux du nord, du centre et du sud de l’Okanagan et de Shuswap d’être sauvés puis de recevoir tous les soins médicaux nécessaires avant d’être placés pour adoption dans leur nouvelle maison aimante.

Pour en savoir plus sur le travail de sauvetage de l’Okanagan Humane Society, pour faire un don ou pour trouver votre prochain ami à fourrure pour toujours, visitez leur site Web à www.okanaganhumanesociety.com ou suivez-les sur Facebook.

