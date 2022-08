Okanagan Gymnastics Centre de retour sur la scène nationale

Okanagan Gymnastics Centre a accueilli six athlètes aux championnats canadiens

L’équipe de trampoline de l’Okanagan Gymnastics Centre est rentrée chez elle après son premier championnat canadien en personne de gymnastique trampoline en plus de deux ans.

La compétition a eu lieu du 20 au 24 juillet à Calgary et était une qualification pour les groupes d’âge mondiaux pour les athlètes de niveau 5 à senior.

Six athlètes du Centre se sont qualifiés et ont participé aux championnats, qui ont attiré plus de 400 athlètes de partout au Canada.

Les athlètes de l’OGC ont obtenu d’excellentes finitions, notamment :

Ethan Scott – 4e au trampoline et 4e au double mini trampoline dans la catégorie L6 (15-16 ans) ;

Travis Andersen – 5e au trampoline et 7e au double mini trampoline dans la catégorie L5 (15-16 ans) ;

Seija Bishop – 8e au double mini trampoline et 10e au tumbling dans la catégorie L7 (17+âge).

Dans les finales par équipe, l’équipe de la Colombie-Britannique s’est classée première au trampoline, au double mini trampoline et au power tumbling pour les femmes.

L’équipe de trampoline de l’OGC se tourne désormais vers la saison 2023.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

gymnastiqueSports pour juniorsSports locauxOkanagan