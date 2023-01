Okanagan Granfondo à Penticton le meilleur événement cycliste au Canada: prix mondiaux

L’Okanagan Granfondo, la compétition cycliste estivale qui accueille chaque année plus de 3 000 cyclistes à Penticton, a été reconnue comme la meilleure du genre au Canada.

Dans le cadre des Gran Fondo Guide Awards 2023, l’événement basé à Penticton a été classé comme le meilleur au Canada et le deuxième au classement général en Amérique du Nord, juste derrière le Tour de Big Bear en Californie du Sud.

À l’échelle nationale, l’Okanagan Grandfondo a battu Blue International en Ontario et L’Étape Canada en Alberta.

Après une interruption de deux ans au milieu de la pandémie de COVID-19, l’Okanagan Granfondo est revenu en juillet 2022 en accueillant des milliers de cyclistes dans la région. Les coureurs ont concouru dans quatre catégories différentes, allant de 48 kilomètres à 153 kilomètres, en passant par des communautés comme Summerland, Kaleden, Okanagan Falls et Oliver.

La course de haut niveau commence à Penticton et attire des coureurs du monde entier, y compris des olympiens et des champions internationaux.

Dans son classement 2023, le Guide Gran Fondo désigne la course basée dans l’Okanagan comme “l’un des événements cyclistes d’Amérique du Nord”.

La liste complète, dans l’ordre, est la suivante :

• Tour de Big Bear (Big Bear Lake, Californie)

• Okanagan Granfondo (Penticton, C.-B.)

• Gran Fondo Maryland (Frederick, Maryland)

• Blue Water International (Sarnia, Ontario)

• Cheaha Challenge (Jacksonville, Alabama)

• Le Vermont Gran Fondo (Bristol, Vermont)

• Mammoth Gran Fondo (Mammoth Lakes, Californie)

• Gran Fondo Hincapie-Greenville (Greenville, SC)

• Oregon Gran Fondo (Cotton Grove, Oregon)

• L’Étape Canada par Tour de France (Edmonton, Alb.)

Le 11e Okanagan Granfondo annuel est prévu pour le 9 juillet 2023.

