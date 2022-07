Okanagan Film Commission a désespérément besoin de personnel qualifié

Avez-vous déjà voulu faire carrière dans l’industrie cinématographique en plein essor d’Okanagan? C’est peut-être le meilleur moment pour agir.

Jon Summerland et les Premières Nations de Westbank, de la commission du film d’Okanagan, organisent des ateliers qui vous aideront à développer votre passion pour cette carrière passionnante.

Au milieu d’un manque de personnel qualifié et d’une multitude de tournages à venir, la commission du film de la région cherche à lancer un certain nombre de nouvelles carrières avec l’organisation de l’atelier de trois jours du 23 au 25 septembre à Kelowna, Take 2 Okanagan Film Fondamentaux.

“Si vous avez déjà voulu travailler dans le cinéma et la télévision, voulez savoir quelles sont les opportunités d’emploi, où trouver des emplois, à quoi vous conviendrait-il en fonction de vos compétences actuelles, Take 2 Okanagan Film Fundamentals est fait pour vous”, a déclaré Summerland, le commissaire du groupe.

Pendant les deux premiers jours de l’événement, les participants suivront à la fois une formation en classe et une formation pratique, avant de réaliser un court métrage pour conclure l’atelier.

“C’est une excellente occasion d’aider les gens à trouver du travail et une carrière dans le cinéma et la télévision et peut-être de se rendre compte qu’ils ont déjà des compétences qu’ils peuvent exploiter dans une nouvelle industrie”, a ajouté Summerland. “Nous avons besoin de toi. Nous avons désespérément besoin d’équipage et les opportunités sont infinies.

Plus de 16 films ont été tournés localement en 2022 seulement, avec une paire d’émissions de télévision basées sur l’Okanagan déjà en développement pour 2023.

La commission du film s’attend à ce que plus de 30 films soient tournés dans la région d’ici la fin de cette année.

Des professionnels primés et d’autres experts de l’industrie seront présents pour ouvrir la voie en septembre.

“(Ils) guideront les participants pour qu’ils comprennent quels types d’emplois sont disponibles, à quoi ils conviennent le mieux, quelles compétences sont nécessaires et où ils se situent”, ont écrit les organisateurs de l’événement.

Ceux qui espèrent «accélérer» leur carrière sont priés de s’inscrire dès maintenant sur okanaganfilmfundamentals.com.

Summerland a précédemment décrit ses plans futurs pour l’industrie dans l’Okanagan, déclarant à Black Press que voir une production locale sur des services de streaming sur Netflix ou Hulu est “très réalisable”.

“Nous pouvons désormais faire tourner des séries complètes ici avec des budgets plus importants grâce à l’infrastructure désormais en place”, a-t-il déclaré.

