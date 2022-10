Okanagan Fest of Ale revient à l’intérieur en 2023 – Kelowna Capital News

L’Okanagan Fest of Ale est de retour à l’intérieur pour 2023.

Fest of Ale sera célébré les 14 et 15 avril 2023 en retournant au Penticton Trade and Convention Centre.

«Nous avons adoré être à l’extérieur l’année dernière et nous sommes reconnaissants du soutien offert par la ville de Penticton pour nous assurer que notre retour après COVID soit un succès. Mais l’année prochaine, le Fest of Ale sera de retour au Penticton Trade and Convention Centre et présentera des vendeurs à l’intérieur et à l’extérieur », a déclaré John Cruickshank, président de l’Okanagan Fest of Ale Society.

Les organismes de bienfaisance locaux bénéficieront également de l’Okanagan Fest of Ale, car la société fera don des recettes en 2024.

La FOA a fait don de plus de 750 000 $ à des organismes de bienfaisance et des organisations locales depuis sa création.

“Nous sommes fiers de nos dons caritatifs et de notre soutien à la communauté – redonner à la communauté est une grande partie de la raison pour laquelle notre conseil d’administration bénévole travaille si dur pour organiser cet événement annuel”, a ajouté Cruickshank.

“COVID-19 a eu un impact important sur notre société – l’annulation du festival 2020 nous a affectés comme tant d’autres événements cette année-là. Nous sommes impatients de remettre notre société sur des pieds solides – où nous pourrons continuer à soutenir nos organisations caritatives locales à l’avenir.

Restez à l’affût des dates importantes de vente des billets et des demandes des fournisseurs en visitant Festofale.ca.