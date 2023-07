Okanagan est passé au niveau 3 de sécheresse

Le gouvernement provincial a déplacé l’Okanagan au niveau de sécheresse 3.

L’annonce a été faite le 11 juillet en raison du manque de précipitations, de la baisse des débits, de la hausse des températures de l’eau et des prévisions de températures supérieures à la normale cet été.

La province classe les niveaux de sécheresse de 0 à 5, le niveau de sécheresse 5 étant le plus grave.

À l’heure actuelle, les niveaux de sécheresse ont été très secs (niveau de sécheresse 3) ou extrêmement secs (niveau de sécheresse 4) pour la majeure partie de la province.

«Chacun est responsable de faire sa part pour conserver l’eau et réduire le risque d’affecter négativement l’environnement et les autres utilisateurs d’eau», lit-on dans un communiqué de la province.

Des températures chaudes record ce printemps ont entraîné une crue précoce. De plus, les précipitations ont été inférieures à la moyenne dans de nombreuses régions. Les averses éparses et les températures plus fraîches du mois de juin n’ont pas suffi à combler le déficit de précipitations des mois précédents.

Les prévisions à long terme prévoient des températures supérieures à la normale cet été.

Les informations du 30 juin du Canadian Drought Monitor d’Agriculture et Agroalimentaire Canada montrent également des conditions sèches en Colombie-Britannique.

« À la fin du mois, 83 % de la région du Pacifique étaient considérées comme anormalement sèches (D0) ou en sécheresse modérée à extrême (D1 à D3), dont 97 % du paysage agricole de la région », indique un communiqué du Canadian Moniteur de sécheresse lu.

Penticton a connu son mois de juin le plus sec jamais enregistré, tandis que Kelowna a connu son deuxième mois de juin le plus sec jamais enregistré.

De nombreux débits se situent à l’extrémité inférieure de la plage historique pour cette période et les températures de l’eau augmentent, ce qui peut être mortel pour les poissons. Les fournisseurs d’eau disposant d’un stockage en amont doivent suivre de près les exigences de leur calendrier de rejet pour éviter les faibles débits en aval. Les débits de certains cours d’eau peuvent changer rapidement par temps chaud et sec.

Les personnes et les entreprises des zones touchées sont invitées à réduire leur consommation d’eau dans la mesure du possible et à respecter toutes les restrictions d’arrosage de leur fournisseur d’eau.

