Okanagan Dream Rally annulé pour 2023, revenant l’année prochaine en tant qu’événement biennal

L’un des événements de collecte de fonds phares de l’Okanagan cet été ne démarrera pas ses moteurs cette année.

Dans une publication sur Facebook le jeudi 1er juin, l’Okanagan Dream Rally a annoncé que l’événement de cette année avait été annulé « en raison de circonstances indépendantes de notre volonté ».

Chaque année, le Dream Rally recueille des fonds pour la Fondation KGH et le Manoir Ronald McDonald de la Colombie-Britannique et du Yukon. Au cours des cinq années, l’événement a eu lieu, plus de 3,3 millions de dollars ont été amassés.

« Après cinq événements extrêmement réussis avec d’innombrables vies changées et des niveaux historiques de fonds collectés, nous connaissons l’impact de cet événement sur notre communauté, mais plus important encore sur les enfants et les familles auxquels il est dédié », a-t-il déclaré dans le post.

L’Okanagan Dream Rally prévoit d’être de retour pour 2024 car les organisateurs vont en faire un événement biennal, ce qui signifie qu’il a lieu tous les deux ans.

« L’Okanagan Dream Rally 2024 aura lieu l’été prochain et présentera une toute nouvelle vision, mise en évidence par un nouveau parcours qui mettra pleinement en valeur notre belle vallée », a expliqué le message.

