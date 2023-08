Okanagan cuit dans des conditions de sécheresse de niveau 4

Un manque de précipitations, de faibles débits de cours d’eau, des températures de l’eau élevées qui peuvent être mortelles pour les poissons et un temps chaud soutenu ont incité le gouvernement de la C. sont susceptibles).

Alors que les systèmes d’eau qui sont soutenus par des réservoirs de stockage des hautes terres et des lacs principaux fonctionnent bien, de nombreux cours d’eau poissonneux importants dans l’Okanagan coulent bien en dessous de la normale et plusieurs sont complètement à sec.

Les prévisions prévoient un temps chaud et sec continu ce mois-ci, il est donc peu probable que les débits s’améliorent sans mesures de conservation drastiques.

«Le gouvernement de la Colombie-Britannique travaille avec les titulaires de permis d’eau pour s’assurer qu’ils réduisent leur utilisation et prend des mesures d’application de la loi si nécessaire pour protéger les zones les plus sensibles», a déclaré Corinne Jackson, directrice des communications de l’Okanagan Basin Water Board qui, avec la directrice de la planification et des politiques Kellie Garcia Bunting, a rédigé des bulletins de sécheresse au nom de l’OBWB.

«Les fournisseurs d’eau avec stockage en amont doivent suivre de près leurs exigences de calendrier de libération pour éviter les faibles débits en aval. Les débits de certains cours d’eau peuvent changer rapidement par temps chaud et sec.

Les personnes et les entreprises des zones touchées doivent réduire leur consommation d’eau dans la mesure du possible et respecter toutes les restrictions d’arrosage fixées par leur fournisseur d’eau.

« Nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu’il y a suffisamment d’eau pour le poisson, l’agriculture et la lutte contre les incendies de forêt », a déclaré Jackson, qui a ajouté que les restrictions d’eau locales (étapes) sont définies en utilisant des indicateurs différents des niveaux de sécheresse provinciaux et des cotes de sécheresse fédérales. (En savoir plus sur https://www.obwb.ca/drought-classification-systemsused-in-bc/).

Le passage d’une communauté à une étape de restriction plus élevée dépend de plusieurs facteurs, notamment la demande des clients, la capacité de l’infrastructure et les conditions locales d’approvisionnement en eau (par exemple, le stockage des réservoirs), qui peuvent varier dans la région.

Depuis le 27 juillet, la plupart des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique ont été élevés au niveau Extrêmement sec (niveau 4) ou Exceptionnellement sec (niveau 5).

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC SécheresseOkanaganEau