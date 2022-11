Okanagan Connector ferme pendant la tempête de neige – Kelowna Capital News

MISE À JOUR : 14h15

Le connecteur a maintenant été fermé par la GRC dans les deux sens en raison des « conditions routières dangereuses ».

Il restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

ORIGINAL : 12h30

La première chute de neige abondante de la saison a été mémorable, en particulier pour les autoroutes de l’intérieur.

Un résident de Merritt, après avoir conduit de Merritt à Kelowna le long du connecteur Okanagan le matin du 4 novembre, a déclaré que l’autoroute devrait être fermée. Il a fermé en direction ouest peu de temps après en raison d’un incident de véhicule vers 12h30.

“Le Connector est le pire que nous ayons jamais vu en 50 ans de voyage”, a déclaré Vera Drew, qui vit à Merritt depuis quatre décennies et conduisait son mari à un rendez-vous chez le médecin. « (Nous roulons) en 4×4 et ne pouvions pas rouler à plus de 10 km/h.

Drew a dit qu’elle avait vu deux charrues, une dépanneuse et plus de 50 voitures sur la route.

Plus de 35 cm de neige sont déjà tombés sur l’autoroute à midi le 4 novembre, et 15 à 20 cm supplémentaires sont attendus jusqu’à samedi. Drew a déclaré que les routes ne semblent pas être déneigées et que la route en direction ouest allant de Kelowna à Merritt semble encore pire.

Environnement Canada conseille de reporter les voyages non essentiels.

