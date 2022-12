Okanagan Connector est maintenant ouvert après l’accident de la veille de Noël qui a hospitalisé 53 personnes

L’autoroute 97 C est désormais ouverte aux voyageurs après qu’un accident de bus qui a hospitalisé 53 personnes a provoqué des fermetures près de Peachland la nuit dernière.

Le 24 décembre, vers 19 h. un accident d’autobus de passagers sur le connecteur Okanagan entre West Kelowna et Merritt a obligé les hôpitaux de la région à adopter des protocoles de code orange.

Le code est appelé lors de pertes massives ou d’événements graves et met en mouvement une série de protocoles pour préparer l’hôpital à un afflux de personnes gravement blessées.

Les blessés ont été triés vers les hôpitaux de Kelowna, Penticton et Merritt.

Le premier ministre David Eby, le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth et le ministre des Transports Rob Flemming ont publié une déclaration conjointe à la suite de l’accident d’autobus de samedi soir près de Merritt.

“Nos pensées vont aux personnes touchées par l’accident, à leurs proches, aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé qui donnent tout pour soigner les gens et assurer leur sécurité.”

Une ligne d’information a été mise en place par Interior Health alors que les Britanno-Colombiens recherchent des détails sur leurs proches qui ont été touchés par l’accident. Ceux qui recherchent des informations supplémentaires sur leurs proches et dans quel hôpital un patient a été emmené peuvent appeler le 250-545-2211.

Un avertissement de pluie verglaçante est actuellement en vigueur le long du connecteur et les conditions devraient s’aggraver la nuit de Noël avant de se réchauffer le 26 décembre.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

