Okanagan Clinical Trials recherche des participants à une étude sur la migraine

L’étude s’adresse aux personnes souffrant de migraines périodiques et épisodiques

Avez-vous des migraines constantes, mais ne trouvez-vous aucune réponse?

Les résidents de l’Okanagan pourraient en savoir plus en participant à un essai médical en cours. Okanagan Clinical Trials recherche des personnes pour participer à leur étude afin de déterminer l’efficacité d’un médicament expérimental pour les migraines périodiques et épisodiques.

« Environ 15 % de la population adulte souffre de migraines, et nombre d’entre eux recherchent un traitement plus efficace », déclare la chercheuse principale de l’étude, la Dre Colleen Maytham. « Actuellement, des recherches sont en cours pour trouver un médicament capable de réduire d’au moins la moitié les crises de migraine chez les personnes souffrant de plus de quatre migraines par mois. »

Les essais cliniques d’Okanagan recherchent environ 660 participants, tous âgés de 19 ans et plus.

« [We’re] ravi d’offrir des opportunités d’études de pointe aux résidents de la vallée de l’Okanagan. Veuillez contacter notre clinique si vous souffrez de migraines et souhaitez en savoir plus sur cette étude », déclare le Dr Kim Christie, président des essais cliniques d’Okanagan.

L’étude n’affectera pas la couverture médicale provinciale et tous les coûts liés à l’étude seront couverts par le promoteur. Les participants peuvent également quitter l’essai à tout moment.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaOkanagan