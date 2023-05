"OK pour échouer": Uma Harathi qui a dépassé l’examen de la fonction publique à la 5e tentative

Il a fallu cinq tentatives à Uma Harathi N, diplômée en ingénierie de Telangana, pour réussir l’examen de la fonction publique. Classée troisième à l’examen 2022 de la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC), elle a partagé aujourd’hui un message important pour les jeunes aspirants : « C’est normal d’échouer. J’ai échoué tant de fois. Soyez juste fier de vous. »

Uma, diplômée de l’IIT-Hyderabad, fait partie des femmes qui ont obtenu les quatre premières places – avec Ishita Kishore (AIR 1), Garima Lohia (AIR 2) et Smriti Mishra (AIR 4), toutes diplômées de l’Université de Delhi.

« C’était ma cinquième tentative. Cela a été un long processus et ce n’était pas facile. Mais ce fut un grand voyage. J’ai appris de mes erreurs et je me suis découverte », a-t-elle déclaré à NDTV, remerciant sa famille et ses amis pour son succès.

La jeune femme de 28 ans a déclaré que c’était son père qui l’avait motivée vers la fonction publique. « Il n’arrêtait pas de me dire à quel point c’était une excellente plate-forme – à la fois en tant que carrière et en tant que plate-forme où je peux faire quelque chose de significatif », a déclaré Uma, titulaire d’un diplôme BTech en génie civil.

Elle a dit qu’il n’y a pas de formule unique pour réussir et que la persévérance est la clé pour réussir quelque chose.

« Appropriez le processus, comprenez l’examen. Appropriez la stratégie, vos échecs, vos revers, vos hauts et vos bas. Appropriez tout, et de cette façon, même si vous ne réussissez pas l’examen, vous seriez prêt à affronter le monde », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les étudiants ne doivent lire que ce qui est nécessaire.

« Ne lisez pas trop. Lisez juste ce qui est nécessaire et pratiquez beaucoup. C’est un examen compétitif et la pratique fait ou défait tout. Alors, pratiquez beaucoup, ayez votre propre stratégie », a ajouté le résident de Narayanpet.

Plus tôt dans la journée, la topper Ishita Kishore a également partagé sa formule du succès.

« Soyez sincère si vous avez pris une décision aussi importante que vous voulez effacer l’UPSC. Sans sincérité et discipline, vous ne pouvez pas casser UPSC, peu importe à quel point vous êtes intelligent. Vous devez consacrer des heures, et vous devez mis au travail », a déclaré le diplômé en économie lors d’un entretien avec l’agence de presse ANI.

Pas moins de 933 candidats, dont 613 hommes et 320 femmes, ont réussi l’examen, a déclaré la Commission aujourd’hui. Dans le top 25, il y a 14 femmes et 11 hommes.

L’examen UPSC est organisé chaque année en trois étapes – préliminaire, principale et entretien – pour sélectionner des agents du service administratif indien (IAS), du service extérieur indien (IFS) et du service de police indien (IPS) et d’autres services.