OK, nous comprenons. Il fait assez chaud dehors. Maintenant, s’il vous plaît, taisez-vous avec tous vos avertissements et laissez-nous en profiter

LE grand journaliste américain Henry Mencken a un jour défini le puritanisme comme “la peur obsédante que quelque part, quelqu’un puisse être heureux”.

Ses mots sont une description parfaite des fanatiques de l’État nounou de la Grande-Bretagne moderne qui ne peuvent pas voir un rayon de soleil sans atteindre le bouton de panique et le manuel d’urgence sanitaire.

Le grand journaliste américain Henry Mencken a un jour défini le puritanisme comme “la peur obsédante que quelque part, quelqu’un puisse être heureux”. Crédit : PA

Pour la plupart des gens, le ciel bleu et la hausse des températures sont quelque chose d’appréciable, compte tenu de notre climat humide.

Mais pour l’administration, ils sont l’occasion de plus de remue-ménage et d’alarmisme.

Le beau temps est le signal d’une orgie d’activité bureaucratique, alors que des plans d’action sont mis en œuvre, des avertissements publics émis, des réunions de haut niveau tenues et des dangers codifiés.

L’évaluation des risques a remplacé le bon sens traditionnel, tout comme la conférence de santé publique avait sapé la capacité de s’amuser.

Au lieu de nous prélasser au soleil, nous sommes encouragés à nous vautrer dans l’anxiété.

Les conseils de la UK Health Security Agency, le quango qui a remplacé Public Health England, nous exhortent à « éviter de nous exposer au soleil pendant la partie la plus chaude de la journée ».

Si vous devez faire le voyage périlleux à l’extérieur, « emportez avec vous tout ce dont vous aurez besoin, comme une bouteille d’eau, de la crème solaire et un chapeau ».

Je parie que vous n’aviez pas pensé à tout cela.

Dans un conseil plus no s ** t Sherlock, il vous avertit de «marcher à l’ombre et de porter des vêtements en coton légers, amples et de couleur claire», tandis que votre chapeau doit être «à larges bords, pour réduire l’exposition au visage, les yeux, la tête et le cou ».

On nous demande en outre «d’éviter les efforts physiques extrêmes», c’est donc non à toute imitation de Love Island sur la plage ou dans la chambre.

L’alcool, le thé et le café sont également à proscrire dans cette crise.

“Nous sommes tous condamnés” était le cri du soldat James Frazer dans l’armée de papa et le même esprit sombre imprègne les conseils officiels.

“Même pendant un été relativement frais, un logement sur cinq est susceptible de surchauffer”, indique l’Agence.

Certaines des instructions sont tellement absurdes qu’elles semblent avoir été conçues pour des idiots congénitaux.

“Éteignez le chauffage central”, dit une phrase.

“Faites une pause de la chaleur en vous déplaçant dans une pièce plus fraîche”, dit un autre.

Eh bien soufflez-moi avec un ventilateur industriel.

Il est étonnant que nous ayons jamais gagné une guerre mondiale ou construit le plus grand empire que la planète ait jamais vu, une grande partie de son territoire dans des climats bien plus chauds que tout ce que connaît actuellement la Grande-Bretagne.

Les bureaucrates sont déterminés à nous traiter comme des enfants, où tout ce qui est agréable est traité comme une menace.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de nager, l’Agence déclare: «Portez toujours une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage pour les activités sur l’eau» et «N’entrez dans l’eau que dans des zones avec une surveillance adéquate et une couverture de sauvetage»

Une atmosphère de terreur est volontairement créée.

Hystérie bureaucratique

Les organes de presse rapportent sévèrement que des réunions Cobra ont été convoquées à Whitehall pour discuter de l’opportunité de déclarer une urgence nationale liée à la canicule.

Des restrictions de vitesse ont été imposées sur certaines parties du réseau ferroviaire et certaines autorités locales préviennent que les poubelles ne seront pas vidées sous la chaleur.

Dans mon propre comté de Kent, le directeur de la santé publique, le Dr Anjan Ghosh, a déclaré qu’il était «essentiel que les gens réfléchissent attentivement à ce qu’ils doivent faire pour se protéger, protéger leur famille et les personnes particulièrement vulnérables de la chaleur».

L’ambiance d’hystérie bureaucratique est en partie un héritage de Covid, lorsque l’État s’est habitué à contrôler nos vies au nom de la sécurité publique.

Après avoir reçu d’énormes pouvoirs et financements pendant la pandémie, les agences sont désireuses de se muscler une fois de plus.

Il y a aussi le fluage de mission habituel qui se produit dans toutes les bureaucraties trop puissantes.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a été créée pour faire face aux menaces mortelles, et non pour distribuer des crèmes solaires et des conseils de mode.

Mais après avoir créé l’appareil tentaculaire d’intervention, les bureaucrates savourent toute chance de les mettre en action.

Cela les aide à justifier leurs existences coûteuses.

Il y a aussi des facteurs politiques à l’œuvre.

Les syndicats veulent fomenter une atmosphère de doléance sur le lieu de travail, basée sur l’image d’un personnel épuisé et déshydraté forcé de travailler sous une chaleur étouffante par des managers oppressifs.

Été mémorable

De cette façon, ils peuvent augmenter la pression pour plus de travail à domicile et de jours de congé, avec la menace omniprésente de grèves en arrière-plan

De même, la culture moderne des droits à la mode, renforcée par des armées de responsables des ressources humaines obsédés par l’équilibre travail-vie personnelle, promeut la conviction que le personnel doit être constamment gâté.

Un collègue m’a parlé d’un ouvrier qui a refusé d’entrer dans le bureau parce qu’il faisait « trop chaud », alors qu’il était climatisé.

Ensuite, il y a le Parti vert, qui voit également la canicule comme un moyen de faire avancer son programme

Il n’y a aucun sens de la proportion dans tout cet alarmisme.

La Grande-Bretagne a déjà connu des vagues de chaleur et elles n’ont pas été classées comme des urgences graves.

Le grand incendie de Londres au 17ème siècle était en partie le résultat d’un été exceptionnellement chaud.

Il y eut aussi une véritable torride en 1911, lorsque le soleil flamboya pendant deux mois et que la température atteignit même 36,7°C début août.

Ce n’était pas un présage des choses à venir, car l’été suivant fut exceptionnellement humide.

Les records de 1911 sont battus par le mémorable été 1976, où la température dépasse les 32°C pendant 15 jours consécutifs.

Mais la plupart d’entre nous qui avons vécu cette période dorée s’en souviennent avec tendresse.

Heureusement, il n’y avait pas de «plan canicule» officiel ou d’agence britannique de sécurité sanitaire pour le ruiner.