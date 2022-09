OK, nous avons besoin de ces fonctionnalités iPhone 14 Pro sur Android

Beaucoup de réactions à la suite d’un grand événement Apple, Google ou Samsung, où ils ont révélé leur prochaine gamme de périphériques matériels, peuvent être idiotes. C’est un côté qui tire sur un autre ou qui indique qui a fait quoi en premier ou mieux. Cela peut être amusant (ou incroyablement odieux). Mais cela peut aussi faire ressortir la jalousie. Le nouvel iPhone 14 Pro m’a attrapé et je suis ici pour supplier Google ou Samsung ou n’importe qui d’Android de prendre note de ce que nous venons de voir.

Au cas où vous l’auriez manqué, Apple a annoncé aujourd’hui un tas de produits, notamment l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, les AirPods Pro 2 (?), l’iPhone 14 et 14 Plus et les nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La plupart du matériel en dehors de la série 14 Pro n’a pas beaucoup attiré mon attention, mais il y avait plusieurs idées dans les téléphones haut de gamme d’Apple que j’aimerais utiliser.

L’affichage Always-On d’Apple est au niveau supérieur

Pendant des années, nous avons profité d’une expérience d’affichage permanente sur Android, presque tous ceux qui fabriquent des téléphones pour cette plate-forme l’utilisant à un certain niveau. Nous avons pu vérifier l’heure ou la date, voir les notifications et consommer des quantités limitées d’informations sans avoir à toucher nos téléphones. Cependant, le monde de l’AOD sur Android n’a pas beaucoup changé, et nous sommes essentiellement assis aujourd’hui avec une expérience similaire à celle que nous avions en 2016.

Apple a donc pris son temps et a finalement livré ce qu’il imagine qu’un affichage permanent devrait être. Je sais que nous nous sommes souvent moqués d’Apple pour ne pas avoir adopté l’idée et que nous n’avons jamais pu comprendre ce qui leur prenait autant de temps, mais je pense qu’ils ont vraiment réussi.

L’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro ressemble à l’image ci-dessus. Oui, ce sont des téléphones toujours allumés, avec accès à la météo, à l’horloge, aux widgets, à la date et à une image d’arrière-plan effrayante – en couleur ! Même les activités en direct, comme une piste de vol, peuvent continuer à s’afficher à l’écran en mode AOD. C’est magique, mec.

Apple affirme que leurs nouveaux écrans de la gamme 14 Pro ont permis cela, avec des éléments tels qu’un mode basse consommation à 1 Hz, LTPO pour “atténuer intelligemment tout l’écran de verrouillage” et les coprocesseurs de la puce A16 Bionic du Pro. Tout cela vous aidera apparemment à vous donner une autonomie de batterie “toute la journée”. Et si vous jetez votre téléphone dans une poche ou le retournez, l’écran s’assombrit.

Sur Android, notre AOD est essentiellement un ensemble d’informations en noir et blanc que nous ne pouvons pas modifier et qui a été prédéfini par le fabricant. Aucune des informations n’est vraiment en direct et vous devez absolument appuyer sur votre téléphone pour le réveiller afin de faire bouger les choses. De plus, Android a abandonné les widgets d’écran de verrouillage il y a des années au lieu de les utiliser comme Apple le fait maintenant.

Celui-ci pique.

L’île dynamique est une idée de génie pour une découpe d’écran

Apple a finalement modifié sa conception d’affichage sur l’iPhone 14 Pro de cette année en s’éloignant de cette encoche déroulante et en donnant à la place au monde une découpe en forme de pilule qui abrite leurs capteurs Face ID et leur caméra selfie. Encore une fois, comme un AOD, ce n’est pas un nouveau mouvement d’affichage autre que la forme d’Apple ici est différente de la plupart. Sur Android, nous avons depuis longtemps des découpes de caméra selfie simples (et doubles).

La différence ici est qu’Apple n’essaie pas de s’enfuir comme s’il s’agissait d’un défaut de conception. Au lieu de cela, Apple embrasse pleinement l’étrangeté de sa forme et l’espace qu’il prend pour ajouter un tas de fonctionnalités logicielles. Ainsi, au lieu de créer un ensemble de fonds d’écran pour masquer la découpe, Apple dit : “Nous pensons que c’est cool et voici ce que vous pouvez en faire.” Ils l’ont même nommée “l’île dynamique”.

Regardez ce court clip pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire avec Dynamic Island :

C’est cool comme l’enfer, non ? Ici, Apple a transformé sa découpe de pilule en une zone tactile qui peut vous montrer des informations, changer de taille en fonction de ce qu’elle doit montrer, et plus encore. Il présentera les commandes musicales, se développera pour présenter une notification ou un appel et affichera les paramètres du téléphone au fur et à mesure que vous les ajusterez. Il fait tout cela en s’ajustant en temps réel comme s’il faisait partie intégrante du système – ce qu’il est.

Encore une fois, les fabricants d’Android nous ont donné des fonds d’écran pour essayer de mélanger la découpe de la caméra noire.

SOS d’urgence par satellite

Je sais que Google vient de dire qu’ils travailleraient sur la connectivité par satellite pour l’Android 14 de l’année prochaine – nous savons maintenant pourquoi ils ont fait cette annonce aléatoire la semaine dernière. Cela n’avait rien à voir avec T-Mobile et SpaceX, et tout à voir avec ce qu’Apple était sur le point d’annoncer pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Apple a annoncé que ses nouveaux iPhones peuvent se connecter aux satellites lorsque vous êtes bloqué dans une situation d’urgence sans connectivité cellulaire. Cette connectivité par satellite signifie pointer votre iPhone vers des espaces ouverts jusqu’à ce qu’il trouve un satellite sur lequel il peut se verrouiller. De là, il peut envoyer des messages ou un tas de questions pré-répondues, comme l’emplacement, l’identification médicale, le niveau de la batterie, etc. Vous pouvez même utiliser cette nouvelle option de connectivité pour partager votre position avec des amis si vous partez en randonnée sans connectivité.

Ce nouveau service satellite est gratuit pour le moment pour les utilisateurs d’iPhone 14 pendant les deux prochaines années. Je ne sais pas ce qu’Apple facturera ou s’ils l’ont dit, mais c’est vraiment cool, surtout pour ceux qui aiment le plein air.

Je suppose que Google construira une connectivité similaire dans Android 14, mais il est assez fou de voir qu’Apple le lance déjà.

Il y a probablement des trucs plus cool aussi

Ces trois choses m’ont vraiment marqué lors de l’événement d’Apple aujourd’hui, mais il y en a probablement plus qui pourraient vous intéresser. Apple a de nouveau introduit un système de caméra amélioré sur la gamme 14 Pro, s’est débarrassé du plateau SIM et est tout-en-un sur eSIM, a introduit la nouvelle puce A16 Bionic qui n’arrêtera probablement jamais de rire de tout ce que Qualcomm a récemment annoncé, et il y a options de taille, y compris un iPhone 14 Pro de 6,1″ pour ceux qui ne veulent pas transporter une tablette.

Allez amis Android, on peut faire mieux.