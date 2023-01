“Il ne s’agit pas de démondialisation”, a déclaré Michael Burns, associé directeur de Murray Hill Group, une société d’investissement axée sur la chaîne d’approvisionnement. “C’est la prochaine étape de la mondialisation qui se concentre sur les réseaux régionaux.”

Le Parti communiste a mis de côté la politique restrictive «zéro Covid», qui a déclenché des manifestations de masse qui étaient un défi rare pour la direction communiste.

Que le Mexique se profile comme un moyen potentiel de protéger les Américains des pièges de la mondialisation équivaut à une évolution riche en ironie historique.

Il y a trois décennies, Ross Perot, le magnat des affaires alors candidat à la présidence, a mis en garde contre “un bruit de succion géant vers le sud” en décrivant le Mexique comme une menace de capture d’emplois pour les moyens de subsistance américains.

“La réalité est que le Mexique est la solution à certains de nos défis”, a déclaré Shannon K. O’Neil, spécialiste de l’Amérique latine au Council on Foreign Relations à New York. “Le commerce plus proche du Canada ou du Mexique est beaucoup plus susceptible de créer et de protéger des emplois aux États-Unis.”

Étant donné que les États-Unis, le Mexique et le Canada opèrent dans une vaste zone commerciale, leurs chaînes d’approvisionnement sont souvent imbriquées. Chacun apporte des pièces et des matières premières utilisées dans les produits finis par les autres. Les voitures assemblées au Mexique, par exemple, s’appuient fortement sur des pièces produites dans des usines aux États-Unis.

Dans l’ensemble, quelque 40 % de la valeur des exportations mexicaines vers les États-Unis sont constituées de pièces et de composants fabriqués dans des usines américaines, selon un document de recherche fondateur. Pourtant, seulement 4 % des importations en provenance de Chine sont de fabrication américaine.