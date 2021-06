OK Google, de combien d’assistant Google avons-nous besoin ?

Ce n’est un secret pour personne que Google souhaite que vous utilisiez autant que possible Google Assistant. Non seulement c’est un outil utile pour les propriétaires de smartphones, mais c’est un moyen pour Google de montrer la technologie intelligente qu’ils continuent de faire progresser, et je suis sûr qu’ils en recueillent toutes sortes de données intéressantes (😉).

Parce que c’est un outil tellement important pour Google, ils le mettent dans tout et partout, de sorte que si vous avez besoin d’aide, l’assistant est là. Le problème, c’est que l’on commence à avoir l’impression d’avoir l’assistant Google trop plusieurs endroits. Par exemple, certaines de ces zones pourraient être utilisées pour d’autres choses, n’est-ce pas ?

A titre d’exemple, ce fil reddit est assez énervé en ce moment contre Google pour avoir supprimé la section Contrôles Accueil/Périphérique du menu d’alimentation dans Android 12 et l’avoir transformée en un raccourci Paramètres rapides. La raison pour laquelle Google supprime cette option du menu d’alimentation semble être parce qu’ils veulent que le bouton d’alimentation soit un raccourci pour accéder à Google Assistant. Dans le nouvel Android 12 Beta 2, vous pouvez en effet définir la puissance pour y accéder.

Je ne peux pas dire que je blâme les gens d’être contrariés par ce changement car nous avions essentiellement une seule version d’Android avec ce raccourci du bouton d’alimentation et j’ai finalement commencé à m’y habituer, pour devoir maintenant changer à nouveau le comportement de mon téléphone. À l’avenir avec Android 12, les commandes de la maison que j’utilise tous les soirs pour régler les lumières et le thermostat sont maintenant à un nouvel endroit, tout cela parce que Google veut que l’assistant soit à un autre endroit.

Si vous possédez actuellement un Google Pixel, voici toutes les façons (je pense actuellement) d’accéder à Google Assistant :

Crier « OK ​​Google » ou « Hey Google »

Appuyez sur le raccourci de l’assistant dans la barre de recherche inférieure de Pixel Launcher

Balayage depuis le coin gauche ou droit

Appui long sur le bouton d’accueil (avec configuration à 3 boutons)

Appuyez sur l’application Assistant dans le tiroir d’applications

Presser le côté de votre téléphone (Pixel 2-4)

Appuyez sur l’icône du micro dans l’instantané de l’Assistant Google

Appui long sur le bouton d’alimentation (nouveau)

Utiliser le nouveau geste Quick Tap (nouveau)

Maintenant, je peux comprendre l’ajout de l’assistant comme raccourci vers le bouton d’alimentation. Si votre téléphone est dans votre poche et que vous avez besoin de l’assistant mais que vous ne voulez pas lui crier dessus, l’un des moyens les plus rapides d’y accéder serait d’appuyer longuement sur l’alimentation. Mais si vous ne prévoyez pas d’accéder de cette façon parce qu’il y a toutes ces façons ci-dessus que je viens de mentionner, et plutôt que Google efface un tas de choses du menu d’alimentation qu’ils viennent d’introduire dans Android 11, peut-être qu’ils auraient pu nous en donner plus contrôle sur un appui long sur le pouvoir ? Parce qu’ils ont également supprimé Google Pay du menu d’alimentation et l’ont plutôt mis comme raccourci sur l’écran de verrouillage pour une raison quelconque.

Je pense que d’une part, je comprends pourquoi Google place Assistant dans autant d’endroits que possible. En fait, j’aime que nous puissions le trouver si facilement. Par contre, on devrait pouvoir le remplacer aux endroits qu’on juge bon. Le nouveau geste Quick Tap, par exemple, peut être entièrement personnalisé pour effectuer un certain nombre d’actions, contrairement au raccourci du bouton d’alimentation. Si je me souviens bien, la fonction squeezy Active Edge ne vous a jamais permis de personnaliser une application et n’était en réalité qu’un raccourci de l’assistant.

Peut-être que la vraie question devrait être : « Peut-il y avoir trop d’options de l’Assistant Google ? » Peut-être que certains d’entre vous veulent les 9 ou 10 façons dont vous disposez actuellement, car l’accès ne devrait jamais être trop loin. Je souhaite juste que nous ayons un peu plus de contrôle. Google nous le donne à certains endroits mais pas à d’autres.