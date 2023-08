OK Corral de Kelowna organise la collecte de fonds Stop and Step Wildfire

Deux musiciens de Kelowna qui étaient les voix derrière la chanson Healthcare Heroes écrite pendant la pandémie de COVID pour les premiers intervenants, sont de retour pour organiser une collecte de fonds de musique country pour lutter contre les incendies de forêt.

La collecte de fonds Stop and Step Wildfire est organisée par Jim et Kim Rhindress, au OK Corral à Kelowna, le 29 septembre.

« Nous nous tenions sur la plage et regardions avec horreur le feu se propager de colline en colline, détruisant les maisons et nos belles forêts », a déclaré Kim. «Je disais à mon fils en Ontario à quel point nous nous sentions impuissants alors que plusieurs de nos amis étaient évacués et il a suggéré que nous organisions une collecte de fonds.»

Les portes ouvriront à 19 heures, avec l’ancien candidat de The Voice, Allemagne Norm Strauss ouvrira la soirée avec son duo acoustique Mr. and Mrs. Strauss. Le gagnant de la BCCMA, Ben Klick, monte sur scène à 20h15 avec son groupe pour commencer la danse. Le groupe Rhindress, finaliste du Prix du public Okanagan, maintient la piste de danse à 21 h 30 et le groupe Michael Daniels, candidat à Canada’s Got Talent, ferme ses portes de 22 h 45 à 23 h 45.

Trois articles spéciaux seront sélectionnés pour une vente aux enchères en direct entre les concerts du groupe et les invités pourront profiter d’un encan silencieux, d’un photomaton et de prix de présence, ainsi que d’un camion de restauration Leroy’s Street Eats sera sur place.

«Toutes les personnes impliquées sont des bénévoles», a déclaré Kim.

« Cela fait chaud au cœur de voir la générosité de notre communauté lorsque les gens ont la chance de donner », a ajouté Jim.

Chaque dollar collecté est reversé à la Central Okanagan Foundation, une fondation à but non lucratif enregistrée depuis 1977 qui fournit des fonds communautaires à Peachland, West Kelowna, Kelowna et Lake Country. Des reçus fiscaux sont disponibles sur demande auprès de la Central Okanagan Foundation.

