Ojas Deotale et Jyothi Surekha Vennam Bag Gold en Chine

Poursuivant sa course de rêve, le duo indien composé d’Ojas Deotale et de Jyothi Surekha Vennam a surpris samedi les poids lourds coréens en remportant des médailles d’or consécutives en Coupe du monde.

Après avoir remporté la médaille d’or de l’étape 1 de la Coupe du monde à Antalya le mois dernier, la paire a poursuivi sa nouvelle chimie et a tiré avec sang-froid pour devancer l’équipe coréenne la mieux classée 156-155.

Le duo indien et le duo coréen chevronné de Kim Jongho et Oh Yoohyun ont tiré des 39 identiques sur 40 dans chacune des trois premières volées.

Dans la dernière volée, les Coréens ont craqué sous la pression alors que Deotale et Jyothi ont de nouveau réussi un 39 pour sceller leurs médailles d’or consécutives en Coupe du monde.

Ayant fait une sortie précoce dans la section individuelle, Jyothi a eu un départ parfait pour la finale, alors même que son partenaire de 20 ans luttait pour un 10 parfait.

Ojas, cependant, a bien complété et a fait de son mieux lorsque Jyothi a raté le 10 à quelques reprises, alors que le duo a montré une chimie parfaite au plus haut niveau.

Verrouillé 117-117 avant la dernière volée, Jyothi a tiré un 10 avec sa dernière flèche, tandis qu’une mesure était nécessaire sur la dernière flèche d’Oh Yoohyun pour confirmer la victoire des Indians.

« Tout au long de la Coupe du monde, notre coordination et notre processus de tir ont été très bons. Et en finale aussi, nous nous sommes concentrés sur notre processus de tir », a déclaré Jyothi.

Jyothi a maintenant bien démarré la saison de la Coupe du monde 2023 avec trois médailles d’or dont une dans la section individuelle à l’étape d’Antalya.

L’archer Vijayawada rêve maintenant en grand avec les Championnats du Monde de Tir à l’Arc à Berlin dans quelques mois.

« Les championnats du monde sont l’événement le plus important pour nous. Et gagner les médailles d’or est un grand coup de pouce pour notre confiance. Nous cherchons à poursuivre sur notre lancée », a-t-elle ajouté.

