OJ Simpson a été acquitté ce jour-là dans l’histoire. Voici pourquoi cette affaire a captivé la nation

Orenthal James « OJ » Simpson a été acquitté dans ce que les rapports appellent « le procès du siècle » pour deux chefs d’accusation de meurtre, le 3 octobre 1995.

Voici pourquoi cette affaire a captivé toute une nation.

Que s’est-il passé la nuit du meurtre de Nicole Brown ?

Le Guide de la bibliothèque du port ouest a rapporté que « dans la nuit du 12 juin 1994, l’ex-femme de Simpson et son ami Ronald Goldman ont été poignardés à mort à l’extérieur de son appartement à Los Angeles, et Simpson est rapidement devenue le principal suspect ». Simpson a été accusé de « plusieurs crimes, dont vol à main armée et enlèvement », selon Britannique.

CNN signalé une séquence chronologique de ce qui s’est passé la nuit des meurtres :

18h30 — « Nicole Brown Simpson, ses enfants et plusieurs autres vont dîner au restaurant Mezzaluna. »

20h00 — « Nicole Brown Simpson et ses enfants quittent Mezzaluna et s’arrêtent pour manger une glace sur le chemin du retour. »

21h15 — « Une des sœurs de Nicole Brown Simpson appelle Mezzaluna pour lui dire que la mère de Nicole avait oublié ses verres au restaurant. Ronald Goldman se porte volontaire pour rendre les lunettes.

21h-21h30 – « Brian Kaelin, un ami séjournant dans une maison d’hôtes chez OJ Simpson, et Simpson vont dîner chez McDonald’s. »

21h45 — « Kaelin et Simpson rentrent chez eux. »

21h48-21h50 — « Goldman quitte le restaurant avec une enveloppe blanche contenant les verres. »

22h15 — « En regardant la télévision, Pablo Fenjves, un voisin de Nicole Brown Simpson, entend les cris et les aboiements constants d’un chien. »

22h25 — « Le chauffeur de limousine Allan Park arrive au domicile de Simpson. »

22h40 — « Kaelin entend trois bruits sourds sur un mur extérieur de sa chambre. »

22h40-22h50 — « Park fait sonner l’interphone plusieurs fois mais n’obtient aucune réponse. »

22h55 — « Park appelle son patron et lui dit que Simpson n’est pas à la maison. On lui dit d’attendre jusqu’à 23 h 15 puisque Simpson est toujours en retard.

Peu avant 23 heures – « Park voit une personne noire, mesurant 6 pieds et pesant 200 livres, traverser l’allée en direction de la maison. »

Vers 23 heures — « Kaelin se rend devant la maison pour vérifier le bruit. Il aperçoit le chauffeur de la limousine à la porte. Quelques secondes plus tard, Park fait à nouveau sonner l’interphone et Simpson répond. Il dit qu’il a dormi trop longtemps et qu’il vient de sortir de la douche.

23h00 – 23h15 — « Simpson pose ses valises dans la limousine. »

23h15 — « La limousine part pour l’aéroport de Los Angeles. »

23h35 — « La limousine arrive à l’aéroport. »

23h45 — « Simpson part sur un vol American Airlines à destination de Chicago. »

00h10 — « Les corps de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman sont découverts à l’extérieur de sa maison. »

« Vers 5 heures du matin – » Les détectives Mark Fuhrman et Philip Vannatter arrivent chez Simpson.

5 h 15 à 5 h 30 — « Les détectives examinent une tache de sang apparente sur le Ford Bronco de Simpson. »

5h40-5h50 — « Le détective Fuhrman a décidé de sauter le mur pour que la police puisse pénétrer dans le domaine. Une fois sur place, les détectives réveillent la fille de Simpson, Arnelle, qui séjourne dans une maison d’hôtes. Elle emmène la police à la maison et téléphone à Cathy Randa, l’assistante de longue date de son père.

7h-7h30 – « Le détective Vannatter a déclaré la zone comme une scène de crime et va chercher un mandat pour perquisitionner la maison. »

Pourquoi le procès d’OJ Simpsons a-t-il captivé la nation ?

Il y a 28 ans mardi, Simpson était déclaré non coupable des deux chefs d’accusation de meurtre dont il était accusé, et pourtant les gens aurait j’ai toujours l’impression que cette affaire trouve un écho pour plusieurs raisons.

USA aujourd’hui a rapporté que certains des liens avec cette affaire qui maintiennent les gens captivés aujourd’hui sont les liens entre Kardashian et l’affaire, le gant sanglant présenté dans le procès, l’acquittement « avant les médias sociaux », les tensions raciales et bien sûr le tristement célèbre « ralenti » poursuite en voiture. »

Le procès lui-même a débuté le 24 janvier 1995 et le verdict final a été prononcé le 3 octobre 1995, ce qui a permis de déclarer Simpson « non coupable » des accusations portées contre lui.

Pendant plus de huit mois, « quelque 150 témoins ont déposé, mais Simpson n’a pas comparu à la barre », selon Britannique.

« Blancs, noirs, immigrants de races différentes, femmes et hommes, riches et pauvres – et tout le monde était collé à la télévision », a déclaré Charles Ogletree, professeur à la faculté de droit de Harvard qui dirige l’Institut pour la race et la justice de l’école, selon à Le Washington Post.

Le verdict prononcé il y a toutes ces années a quitté le pays à l’époque et encore aujourd’hui aurait divisé sur la question de savoir si Simpson a commis ou non les crimes.

« Cela a contribué, à bien des égards, aux relations raciales en Amérique », a déclaré Hemant Shah, professeur à l’UW-Madison : Actualités du spectre 1. « Un homme noir jugé pour le meurtre d’une femme blanche. »

Si certains jurés maintiennent leur décision, d’autres estiment avoir fait le mauvais choix, selon Ligne de données NBC.

« Compte tenu de ce critère et sur la base de la quantité de preuves présentées, alors oui, vous devrez dire que oui, il est coupable », a déclaré la contremaître et jurée du procès, Armanda Cooley. dit.

Marsha Rubin-Jackson, une autre jurée du procès aurait s’en tient au verdict mais précise que s’il était porté au civil, « je devrais voter coupable ».