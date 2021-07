Oisin Murphy en ligne pour Wonderful Tonight ride | Nouvelles de course

Le jockey champion Oisin Murphy pourrait faire équipe avec Wonderful Tonight pour la première fois dans les King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes si les conditions s’y prêtent à Ascot.

La star de l’écurie de David Menuisier a été montée par William Buick sur son arc saisonnier réussi dans les Hardwicke Stakes à Royal Ascot et lorsqu’elle a remporté la deuxième des deux victoires du Groupe 1 à ce jour dans les British Champions Fillies & Mares Stakes l’automne dernier.

Cependant, Buick sera à bord du héros de Derby de Charlie Appleby Adayar pour le propriétaire retenu Godolphin samedi, laissant Murphy prendre les rênes de Wonderful Tonight – si elle s’aligne.

Le sol à Ascot est actuellement bon à ferme, bon par endroits, avec des orages possibles plus tard dans la semaine.

Menuisier a déclaré: « Oisin est un jockey de haut niveau, et nous pensons qu’il est le meilleur remplaçant possible pour William, si elle court.

« C’est l’une de ces choses – en été, la chaleur peut être suivie d’orages, il n’est donc en aucun cas illusoire de penser que nous pourrions avoir de la pluie. Nous voulons juste avoir les options ouvertes.

« Je vais discuter avec Chris (Wright, propriétaire) avant les déclarations jeudi matin, et nous prendrons une décision alors. C’est un cheval différent cette saison – elle est plus forte et elle pourrait gérer un meilleur terrain, bien que vous ne puissiez pas garantir que .

« Ce que nous ne voulons pas faire, c’est faire une course difficile sur un bon terrain à ce stade de la saison et la repousser. »

Wonderful Tonight est inscrit à la fois dans les Qatar Nassau Stakes sur 10 stades et dans les Qatar Lillie Langtry Stakes sur 14 stades à Goodwood la semaine prochaine, donc Menuisier a des engagements alternatifs.

Il a ajouté : « Si le terrain n’est pas juste à Ascot et que les prévisions pour la semaine prochaine à Goodwood sont meilleures, nous devrons prendre une décision.

« Je ne ressens pas autant de pression pour courir parce qu’il y a d’autres options la semaine prochaine, et je pense que je favoriserais le Lillie Langtry pour elle, si nous devions aller à Goodwood. »