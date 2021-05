Oiseaux d’une plume stars Linda Robson et Lesley Joseph se réunissent pour une apparition spéciale

Les stars de BIRDS of a Feather Linda Robson et Lesley Joseph ont profité d’une bonne alouette sur le plateau – alors qu’ils mettaient derrière eux les rumeurs de leur rupture avec la co-star Pauline Quirke.

Linda, 63 ans, et Lesley, 75 ans, ont passé deux jours à filmer une campagne ensemble et ont même chanté le thème de leur sitcom de longue date.

C’était la première fois qu’ils étaient ensemble sur un plateau depuis le tournage de l’émission spéciale de Noël Birds of A Feather à la fin de l’année dernière.

Et avec un vrai génie bleu hunky de la vie pour les divertir, le duo ne pouvait pas s’arrêter de rire car ils devaient filmer un segment spécial lui demandant de venir jouer avec eux.

Ils ont tous deux plaisanté en disant que cela les rendait un peu impertinents, mais avec Lesley ayant joué le mangeur d’hommes Dorien Green dans la comédie à succès ITV pendant plus de 30 ans, elle était plus qu’habitude de livrer une doublure effrontée.

Une source sur le plateau a déclaré: «Linda et Lesley sont clairement les meilleures amies. Ils ont passé à peu près la majorité des deux jours à rire et à rire.

«La chimie entre eux signifiait qu’à certains moments, ils faisaient même rire l’équipage, ils ne pouvaient tout simplement pas s’en empêcher.

«Linda a juré accidentellement quelques fois et a dit à l’équipage qu’elle avait un juron quand elle apparaît sur Loose Women parce qu’elle ne peut tout simplement pas s’en empêcher.

«C’était la première fois que Linda et Lesley travaillaient ensemble depuis l’année dernière quand ils ont filmé le spécial de Noël de Birds of A Feather et tout le monde pouvait dire à quel point ils aiment travailler ensemble.

«À un moment donné, Linda a même commencé à chanter le thème des oiseaux, ce qui était hilarant parce que Lesley essayait de dire sa réplique.

ITV

Les actrices jouent dans Birds of a Feather[/caption]

«Il y avait quelques prises qui devaient être recommencées parce qu’elles ne pouvaient pas s’arrêter de rire ou Linda a accidentellement laissé tomber un gros mot dans la conversation.

«Mais ils ont tout surmonté et ont passé un bon moment à travailler à nouveau ensemble.»

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Linda et Lesley s’étaient disputées avec Pauline, 61 ans, qui était visiblement absente de la spéciale de Noël des oiseaux.

Le week-end dernier, Linda s’est prononcée en disant que les rumeurs étaient «codswallop» et que Pauline avait décidé de ne pas participer à la spéciale de Noël parce qu’elle voulait se concentrer sur son académie de théâtre.









La source a ajouté: «Lesley a particulièrement aimé le génie bleu et s’est rapidement glissé dans le mode Dorien, ce qui a fait rire l’équipage.

«Et le Génie était plus que prêt à réaliser leurs deux souhaits.»

Les lecteurs peuvent découvrir la nouvelle campagne de Linda et Lesley pour Genie Riches, le nouveau site de jeux de machines à sous en ligne avec d’énormes jackpots, en allant sur www.genieriches.com avec des images de leur temps ensemble également publiées sur leur page Instagram @genieriches