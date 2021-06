Oiseau migrateur marqué à Mumbai par des chercheurs aperçu à 4 500 km en Chine

Un bécasseau courlis marqué à Mumbai par la Bombay Natural History Society (BNHS) a été repéré dans la province chinoise de Tianjin, à environ 4 500 km, marquant une avancée importante dans l’étude de la migration des oiseaux, ont déclaré mercredi des responsables.

L’oiseau – qui se reproduit dans la toundra de la Sibérie arctique est fortement migrateur, hivernant en Afrique et aussi en Asie du Sud et du Sud-Est en plus de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande – a été marqué par le scientifique de la Bombay Natural History Society (BNHS) Mrugank Prabhu et son équipe.

Il a été capturé et marqué pour la première fois dans une zone humide près de Palm Beach Road à Nerul à Navi Mumbai le 18 mars 2019 avec un drapeau unique n ° 7N5, puis il a été capturé à nouveau le 13 janvier 2020 à la station de pompage de Bhandup à Mumbai. .

Le même Courlis bécasseau a maintenant été revu à Tianjin en Chine le 6 mai 2021 lors de sa migration vers le nord vers ses sites de reproduction, a déclaré Prabhu.

« Les oiseaux migrateurs qui hivernent au ruisseau Thane utilisent les zones humides adjacentes comme perchoirs à marée haute. Ils font preuve d’une grande fidélité à leurs sites d’alimentation et de repos traditionnels, comme en témoignent leurs fréquentes réobservations dans ces zones humides au cours des mêmes saisons migratoires et des saisons suivantes. Cela signifie l’importance de ces habitats et le besoin urgent de leur conservation », a déclaré le directeur du BNHS, Bivash Pandav.

L’oiseau marqué par Prabhu et son équipe a été revu dans les marais salants de Tangu à Tianjin, en Chine, près du rivage. La province de Tianjin en Chine est le premier enregistrement de réobservation internationale d’un oiseau d’eau marqué sur les côtes de Mumbai et les zones humides voisines, a-t-il ajouté.

Actuellement, président de la Convention sur les espèces migratrices, depuis 1927, le BNHS est un habitué du baguage et du baguage des oiseaux qui révèle des informations fascinantes sur les migrations des oiseaux, les frontières politiques qu’ils traversent et les obstacles potentiels qu’ils franchissent en route, a déclaré Pandav .

Les oiseaux sont marqués soit avec une bande d’un anneau métallique léger ayant un code alphanumérique unique, des drapeaux de couleur, des bandes de couleur ou des colliers sur certaines espèces conformément aux protocoles internationaux.

L’Inde relève de la voie de migration d’Asie centrale (CAF – les chemins que suivent les oiseaux dans le ciel) principalement pour la migration hivernale du nord au sud.

Le pays a récemment lancé un plan d’action national pour la voie de migration et un réseau de 29 sites comprenant 20 zones humides majeures et neuf groupes de zones humides sont identifiés comme des sites critiques pour les oiseaux d’eau migrateurs dans le cadre du CAF-NAP qui sont étudiés par le BNHS.

Chaque année, environ 50 milliards d’oiseaux migrent à travers le monde sur leurs routes préférées avec le moment du voyage et l’écologie de la migration entourée d’intrigues et la méthode de baguage, de recapture et de repérage des oiseaux est utilisée pour étudier ce processus et aider les scientifiques à discerner le migrateur ‘ voies de migration» de ces oiseaux.

Au cours des quatre dernières années, à Mumbai, environ 10 000 oiseaux de 36 espèces ont été bagués ou marqués de couleurs et, dans le passé, d’autres études ont porté sur diverses espèces de goélands, de sternes, d’oiseaux de rivage, de flamants roses bagués en Asie centrale, dans le golfe Persique et en Asie orientale. et des îles de l’océan Indien ont été enregistrées sur la côte du Maharashtra, a déclaré Pandav.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici