Oiseau Babbler à sourcils noirs qui aurait été éteint il y a 170 ans repéré en Indonésie

Un oiseau vu pour la dernière fois il y a plus de 170 ans dans les forêts tropicales de Bornéo a été redécouvert, d’étonnants défenseurs de l’environnement qui ont longtemps supposé qu’il était éteint.

Le babillard aux sourcils noirs n’a jamais été documenté qu’une seule fois – lors de sa première description par des scientifiques vers 1848 – échappant à tous les efforts ultérieurs pour le trouver.

Mais à la fin de l’année dernière, deux hommes indonésiens de Bornéo ont vu un oiseau qu’ils n’avaient pas reconnu et en ont pris des photos avant de relâcher la créature de la taille d’une paume dans la forêt, selon Global Wildlife Conservation.

Les ornithologues ont été étonnés de constater que le babillard aux sourcils noirs était bien vivant, bien qu’il n’ait pas été vu depuis avant que Charles Darwin ne publie Sur l’origine des espèces.

«C’était un peu comme un ‘Eureka!’ moment », a déclaré M. Panji Gusti Akbar, auteur principal d’un article sur la découverte publié jeudi 25 février dans la revue BirdingASIA.

«Cet oiseau est souvent appelé« la plus grande énigme de l’ornithologie indonésienne ». C’est époustouflant de penser qu’il n’est pas éteint et qu’il vit toujours dans ces forêts de plaine.

On sait peu de choses sur la créature aux plumes brunes et grises, qui a «disparu» plus longtemps que tout autre oiseau asiatique, selon le journal.

Les chercheurs espéraient retourner dans la zone où il avait été récemment repéré, mais les restrictions de voyage de Covid-19 pourraient ralentir l’effort.

«Il existe maintenant une fenêtre d’opportunité cruciale pour les défenseurs de l’environnement pour sécuriser ces forêts afin de protéger le babillard et d’autres espèces», a déclaré M. Ding Li Yong, co-auteur de l’article et défenseur de l’environnement basé à Singapour avec BirdLife International.

Plus de 150 espèces d’oiseaux à travers le monde sont considérées comme «perdues», sans aucune observation confirmée au cours de la dernière décennie, disent les défenseurs de l’environnement.

«Des découvertes comme celle-ci sont incroyables et nous donnent tellement d’espoir qu’il est possible de trouver d’autres espèces qui ont été perdues pour la science pendant des décennies ou plus», a déclaré M. Barney Long, directeur principal de la conservation des espèces chez Global Wildlife Conservation.