Oignon dans le lait ? Une vidéo de recette de pâtes à la sauce blanche avec une touche inhabituelle fait que Desis quitte le chat

La nourriture diffère d’une région à l’autre, tout comme son goût ! Par exemple, un bol de dal aurait un goût différent au Rajasthan et au Gujarat, pour des raisons évidentes ! Mais de nombreuses spécialités doivent avoir le même goût pour conserver leur authenticité. Qu’il s’agisse de pizzas ou de pâtes, l’ajout d’une touche de Desiness à leurs recettes originales ne devrait pas leur nuire jusqu’à ce que les résultats soient blasphématoires. Mais, un clip récent de sauce pour pâtes faite en ajoutant un oignon au lait n’est pas quelque chose que Desis approuvera du tout ! La vidéo de recette virale a, en effet, obligé les foodies à quitter le chat car pourquoi pas ?

Le clip partagé sur Instagram commence par recouvrir un morceau d’oignon de feuilles de laurier et de clous de girofle et d’ajouter la cloute d’oignon dans un récipient rempli de 500 ml de lait. Lorsqu’il arrive à ébullition, le légume est retiré du récipient et le «lait d’oignon» est ensuite conservé de côté pour une autre préparation. Dans une casserole, du beurre et de l’huile pour cuire des légumes et une cuillerée de farine tout usage (maida) pour faire le roux, des parties égales de graisse et de farine, pour lui donner une base pour une bonne recette de pâtes à la sauce blanche. Le lait “épicé” a ensuite été ajouté au mélange suivi de quelques pâtes farfalle bouillies qui ont complété la recette inhabituelle des pâtes à la sauce blanche, également appelées les pâtes à la sauce béchamel.

L’ajout d’oignon au lait au début de la recette n’a pas plu aux gourmets indiens qui ont trouvé la combinaison très difficile à digérer. L’oignon et le lait sont des aliments opposés et peuvent causer des problèmes de peau », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré:« Idk mes vibrations TOC + indiennes disent de ne jamais ajouter d’oignon au lait. Je pourrais manger des pâtes à la sauce blanche mais je ne pourrais jamais ou je ferais cette recette par moi-même. Duhh !!”. “Ayurveda quittant la salle de chat”, s’est exclamé le troisième utilisateur.

Certains ont même soutenu que c’était une bonne façon de préparer la sauce béchamel qui est connue pour être la sauce mère de la cuisine française. “L’oignon enveloppé de feuilles de laurier clouté de clou de girofle s’appelle un CLOUTÉ et est un style classique d’aromatisation du lait utilisé dans la fabrication de la SAUCE BÈCHAMEL (également connue sous le nom de sauce blanche par la plupart)”, lit-on dans un commentaire. Un autre utilisateur a mentionné : « C’est la façon traditionnelle de faire la sauce. Des millions ou des milliards de personnes dans le monde préparent la sauce de la même manière. C’est la bonne façon de faire la sauce béchamel. Pendant ce temps, Desis n’a pas fait un signe de tête à cette vidéo de recette qui a amassé plus de 8,2 millions de vues sur IG.

