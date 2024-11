Ohtani, son chien et les Dodgers célèbrent le titre des World Series avec un défilé et une fête au stade

Les Dodgers de Los Angeles, dont Shohei Ohtani et son chien, ont célébré vendredi leur huitième championnat de la Série mondiale avec un défilé au centre-ville et une fête bruyante sur le terrain.

« C’est tellement spécial », a déclaré Ohtani, qui ne parle habituellement que dans son japonais natal, mais s’est adressé en anglais à un stade Dodger bondé. « Je suis tellement honoré d’être ici. Félicitations, Los Angeles. Merci les gars. »

La star japonaise Yoshinobu Yamamoto a ajouté en anglais : « Merci, fans des Dodgers. »

Le rappeur Ice Cube a donné le coup d’envoi de la fête en interprétant « It Was a Good Day », avec le manager Dave Roberts dansant et se joignant aux paroles depuis une scène circulaire bleue au milieu du terrain.

« Vous vouliez un défilé. Nous avons eu un défilé », a déclaré Roberts. « Les gars, préparons-nous à recommencer ça l’année prochaine aussi. »

Les joueurs ont échangé des accolades et des tapes dans le dos sur scène tandis que des confettis bleus et blancs flottaient dans les airs et que la chanson emblématique de l’équipe, « I Love LA », retentissait. Leurs enfants jouaient sur le terrain, tandis que Charlie, le fils de Freddie Freeman, âgé de huit ans, conduisait certains d’entre eux à sauter sur le mur de soutènement inférieur, près de la foule.

Les joueurs se sont relayés pour faire circuler le Trophée du Commissaire.

« Qui d’autre a plus de championnats que nous dans les années 2020 ? » » a demandé l’utilitaire Kike Hernandez. « Absolument personne. »

Roberts a présenté Freeman comme quelqu’un qui « jouait avec une jambe et une côte », en référence aux blessures du joueur de premier but.

« J’ai fait tout ce que je pouvais pour entrer sur le terrain pour vous, les gars, et je suis très heureux de l’avoir fait parce que nous avons remporté un championnat maintenant », a déclaré Freeman. « J’ai hâte de recommencer cela l’année prochaine. »

« LA s’est vraiment montré aujourd’hui »

Plus tôt, sept bus à impériale remplis de joueurs, de leurs familles et du personnel d’entraîneurs circulaient dans des rues remplies des deux côtés de supporters vêtus de bleu. La police de Los Angeles a estimé la foule à 150 000 personnes.

« C’est incroyable », a déclaré Freeman, le joueur par excellence des World Series. « LA s’est vraiment montré aujourd’hui. »

Plusieurs joueurs ont fumé des cigares et bu de la bière lors de cette journée ensoleillée.

« C’est la meilleure chose à laquelle j’ai jamais participé », a déclaré le lanceur Clayton Kershaw. « Je n’ai jamais vu autant de monde de ma vie. Ce sont tous des fans des Dodgers. »

Un Kike Hernandez torse nu était suspendu à l’avant de son bus avec une bière à la main. Ohtani tenait son chien, Decoy, dans ses bras avec sa femme, Mamiko, à proximité.

« Je suis totalement submergé par le nombre de fans qui sont ici », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire d’un interprète alors que le bus roulait. « Ça a été une année incroyable. Je suis tellement heureux d’avoir pu contribuer. Les fans et tout le monde ont été très accueillants. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il enlèverait sa chemise comme Hernandez, Ohtani souriant secoua la tête et répondit en anglais: « Non, jamais. »

Walker Buehler, qui a lancé la neuvième manche de la finale de la série, a fait un bang à bière tout en portant le maillot d’Orel Hershiser du championnat de la Série mondiale 1988 de l’équipe.

« C’est fou, mec. J’adore ça », a déclaré le voltigeur Teoscar Hernández.

Les fans ont applaudi et salué leurs héros. Le défilé a eu lieu à l’occasion de ce qui aurait été le 64e anniversaire de Fernando Valenzuela, lauréat du NL Cy Young Award et de la recrue de l’année en 1981, décédé quelques jours avant le début des World Series.

Les Dodgers ont battu les Yankees de New York en cinq matchs, remportant le titre grâce à une victoire de 7-6 dans le Bronx mercredi.

Une partie des bénéfices de l’événement au stade avec billet sera reversée à la Fondation des Dodgers de Los Angeles.

Il y a eu plus d’une douzaine d’arrestations lors des célébrations informelles après la victoire de l’équipe pour remporter les Series. Des cambriolages, des actes de vandalisme et des incendies ont eu lieu dans certains quartiers de la ville.