OHMY prend le sujet aride de l’analyse des données et lui donne vie pour Sonder

Soyons réalistes : l’analyse des données ne semble pas être le sujet le plus sexy. Mais c’est souvent le cas. Prenez Sonder, anciennement Consumer Insight, une entreprise qui transforme des données complexes en informations significatives grâce à une recherche centrée sur l’humain.

Lorsque l’on approfondit cela, cela signifie que leur travail consiste essentiellement à comprendre comment les gens se comportent et pourquoi ils font ce qu’ils font. Et qui n’est pas intéressé par ça ?

Leur ancienne marque et leur ancien nom ne reflétaient cependant plus leur approche avant-gardiste. Ils avaient besoin d’une nouvelle identité, d’un ton de voix et d’un nom correspondant à leur vision progressiste. Et alors ils se tournèrent vers OHMYun studio de design axé sur le numérique basé dans le Warwickshire qui « crée des marques, des sites Web et des applications pour des entreprises ambitieuses » afin de créer une nouvelle identité. Joe Burke, directeur créatif d’OHMY, explique comment ils ont procédé.

Des histoires uniques

L’entreprise, alors connue sous le nom de Consumer Insight, opérait sous ce nom depuis deux décennies et estimait qu’il ne reflétait plus son identité. Après avoir achevé un important processus de positionnement interne, elle a contacté OHMY en tant que partenaire à long terme pour l’aider à donner vie à sa nouvelle orientation, tant verbalement que visuellement.

Ce changement de marque a coïncidé avec plusieurs réalisations cruciales, notamment le fait de devenir une B-Corp et d’être répertorié parmi les 100 meilleurs employeurs du Sunday Times.





















« Les valeurs fondamentales de l’entreprise, Bien rangé, Agité et Humain, étaient au cœur de notre approche », explique Joe. « Nous avons veillé à ce que ces valeurs transparaissent dans tous les aspects de la conception. »

« « Tidy » signifiait que nous avions créé un système de grille strict pour les mises en page et les illustrations, reflétant leur approche méthodique de la recherche. « Restless » signifiait que nous incorporions des éléments dessinés à la main qui sortaient parfois des limites de la grille, ajoutant ainsi de l’expression et du dynamisme. Dans « Humain », nous avons développé un système d’illustration « Tapisseries » utilisant des photographies, des moments et des souvenirs pour célébrer la complexité des expériences humaines.

Logo et typographie

Pour la conception du logo, l’équipe s’est concentrée sur la création d’un mot-symbole fort basé sur Aro de Good Type Foundry. « Nous avons choisi cette police pour son sens de l’autorité, qui constitue une base solide pour cette entreprise axée sur les personnes », explique Joe.

« Le mot-symbole agit comme un élément de base au milieu du design dynamique », ajoute-t-il. « C’est quelque chose derrière lequel le personnel peut se rallier, comme un drapeau. Nous savions qu’il se passait beaucoup de choses avec cette conception, nous voulions donc quelque chose de solide pour l’ancrer. »

Helvetica Neue, quant à elle, a été utilisée comme police principale, avec Courier New comme police secondaire. « Cette combinaison fonctionne parfaitement avec le principal support de sortie du client : les documents de recherche basés sur PowerPoint », explique Joe.



















« Helvetica Neue offre une lisibilité nette, tandis que Courier New ajoute une sensation de machine à écrire classique, rappelant aux lecteurs la touche humaine derrière le travail. Cette approche permet à l’entreprise de maintenir la cohérence de la marque en utilisant les polices système, éliminant ainsi le besoin d’options de secours. »

Palette de couleurs

OHMY a donné aux nouveaux designs une palette de couleurs saisissante en noir et jaune. « Esthétiquement, les couleurs interagissent pour créer de l’énergie, reflétant la nature agitée de Sonder et sa fascination pour les gens », explique Joe. « Le dynamisme et la diversité de la palette célèbrent le caractère unique de l’histoire de chaque individu, qui est au cœur du travail de Sonder.

« En pratique, la variété des couleurs cohérentes est cruciale pour les opérations quotidiennes de l’entreprise, qui, comme je l’ai mentionné, impliquent des présentations PowerPoint et des documents de recherche », poursuit-il.

« Cette gamme permet une visualisation attrayante des données, garantissant que les graphiques et les diagrammes restent visuellement distincts et intéressants tout au long des présentations de recherche détaillées. Elle donne à l’équipe de Sonder la flexibilité nécessaire pour créer des documents visuellement attrayants et informatifs qui maintiennent l’engagement du public, même lorsqu’il s’agit d’ensembles de données complexes. «

Conception de noms et d’interface utilisateur

Alors, comment ont-ils trouvé ce nouveau nom ? « Nous avons développé des territoires créatifs basés sur la stratégie de marque et organisé des ateliers de dénomination au sein de chacun », explique Joe. « Notre objectif était de penser latéralement et de repousser les limites de la zone de confort de l’entreprise.

« Le nom Sonder avait déjà été envisagé par les fondateurs et sa signification résume parfaitement leur approche narrative des études de marché », ajoute-t-il. « Le concept de ‘sonder’ est la prise de conscience que chaque passant a une vie aussi complexe que la nôtre. Cela correspond parfaitement à leur philosophie centrée sur les gens. »

En ce qui concerne la conception de l’interface utilisateur, OHMY’sOHMY visait à « créer une expérience qui reflète pleinement la marque sans la diluer pour les plateformes numériques », explique Joe. « Nous avons eu la chance d’avoir l’adhésion du client pour créer des mises en page qui repoussent les conventions tout en travaillant dans le cadre de leur entonnoir marketing plus large. »





















Il énumère les principales priorités pour la refonte du site Web. « Modularité : utilisation d’un système de grille strict pour les mises en page, permettant des compositions dynamiques tout en conservant la simplicité d’application. Intérêt visuel : incorporation d’éléments dessinés à la main et du système d’illustration « Tapisseries » pour créer des designs attrayants. Visualisation des données : développement d’une palette de couleurs qui garantit les graphiques et les diagrammes restent visuellement distincts et intéressants. Et la représentation des valeurs de la marque : reflétant les valeurs de l’entreprise, Tidy, Restless et Human, dans toute l’interface utilisateur, y compris les animations.

La nouvelle marque élève le statut de Sonder et véhicule l’idée que la recherche est aussi fascinante que les personnes qui la mènent, aidant ainsi Sonder à se développer sur de nouveaux marchés.

Lauren Carter, CRO de Sonder, ne mâche pas ses mots. « OHMY a été vraiment génial », dit-elle. « L’équipe a fait un travail absolument incroyable sur notre marque et notre site Web. C’était un jeu d’enfant de travailler avec eux tout au long du processus. Nous ne pourrions être plus satisfaits des résultats. »