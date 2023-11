Ohio State Wrestling ouvre la saison avec une victoire bouleversée 24-12 contre le numéro 3 Virginia Tech

Les Buckeyes ont battu l’équipe n°3 du pays dans leur propre arène vendredi soir, remportant une victoire de 24-12 sur Virginia Tech au Cassell Coliseum de Blacksburg, en Virginie.

Ohio State a remporté six des 10 combats de la soirée, cinq Buckeyes différents battant des lutteurs de rang supérieur et trois Buckeyes gagnant des points bonus pour propulser les écarlates et gris vers la victoire.

Le plus gros bouleversement est survenu lors du match d’ouverture de la soirée lorsque Brendan McCrone, étudiant de première année en chemise rouge, a remporté une décision majeure de 11-3 contre Eddie Ventresca de Virginia Tech, le quatrième lutteur classé à 125 livres, pour donner aux Buckeyes une avance rapide de 4-0.

Jesse Mendez a remporté la deuxième victoire de la soirée de l’Ohio State et cinq points pour les Buckeyes avec une victoire technique de 18-3 contre Hunter Mason à 141 livres.

Après deux victoires des Hokies, le match a été égalisé à 9-9, Isaac Wilcox, senior non classé de Buckeye, a remporté une décision de 6-5 contre Hokie Connor Brady, 16e, à 165 livres, pour remettre les Buckeyes devant par trois points.

Mekhi Lewis de Virginia Tech a remonté le match à 12-12 avec une victoire 4-2 sur Carson Kharchla de l’Ohio State à 174 livres, mais les Buckeyes n’ont pas cédé un autre point après cela.

L’étudiant de première année Ryder Rogotzke a donné à Ohio State une avance de six points avec une victoire par automne sur Sam Fisher, 21e, à 184 livres. Luke Geog, 19e, a enchaîné avec une décision de 11-7 contre Andy Smith, 14e, avec 197. Nick Feldman, 20e poids lourd, a livré la surprise finale de la soirée et a remporté la victoire des Buckeyes lorsqu’il a obtenu un 3-2. victoire sur le n°16 Hunter Catka avec un retrait tardif.

Résultats de l’État de l’Ohio contre Virginia Tech

POIDS N°7 de l’État de l’Ohio au n°3 de Virginia Tech OSU Vermont 125 Brendan McCrone (OSU) déf.Non. 4 Eddie Ventresca (VT) | MD, 11-3 4 0 133 Le n°7 Sam Latona (VT) a battu. N°14 Nic Bouzakis (OSU) | D, 7-5 4 3 141 N°5 Jesse Mendez (OSU) déf. Chasseur Maçon (VT) | TF, 18-3 9 3 149 Le n°4 Caleb Henson (VT) a battu. N°5 Dylan D’Emilio (OSU) | D, 10-5 9 6 157 Le n°6 Bryce Andonian (VT) a battu. N°16 Paddy Gallagher (OSU) | D, 7-4 9 9 165 Isaac Wilcox (OSU) déf. N°16 Connor Brady (VT) | D, 6-5 12 9 174 Le n°3 Mekhi Lewis (VT) a battu. N°7 Carson Kharchla (OSU) | D, 4-2 12 12 184 Ryder Rogotzke (OSU) déf. N°21 Sam Fisher (VT) | V, 17h35 18 12 197 N°19 Luke Geog (OSU) déf. N°14 Andy Smith (VT) | D, 11-7 21 12 HWT N°20 Nick Feldman (OSU) déf. N°16 Hunter Catka (VT) | D, 3-2 24 12

Avec une victoire marquante en ouverture de saison à leur actif, les Buckeyes, septièmes, chercheront à maintenir leur élan lorsqu’ils accueilleront Edinboro lors de leur match d’ouverture à domicile dimanche à midi au Covelli Center. Le duel sera diffusé sur Big Ten Network+.