Ohio State WR Marvin Harrison Jr. (cheville) « à fond » avant le match du Maryland

Marvin Harrison Jr. devrait participer à part entière à l’entraînement avant le match de l’Ohio State, numéro 4, contre son compatriote invaincu du Big Ten, le Maryland, lors du « Big Noon Saturday » ce week-end (la couverture commence à 10 h HE avec « Big Noon Kickoff » sur FOX et l’application FOX Sports). L’entraîneur-chef Ryan Day a déclaré aux journalistes mardi que Harrison sera « à fond » cette semaine.

Harrison a subi une blessure à la cheville droite au début de la seconde moitié de la victoire spectaculaire des Buckeyes à la dernière seconde contre Notre Dame le 23 septembre. Bien qu’Harrison ait été aidé à quitter le terrain après la blessure, il est revenu pour le prochain entraînement offensif de l’Ohio State et a contribué avec une capture clé lors du rallye gagnant des Buckeyes à la fin du quatrième quart-temps.

Ohio State était absent le week-end dernier, mais Harrison a toujours été vu en train d’attraper des passes au centre d’entraînement de l’équipe et ne semblait pas privilégier sa jambe droite, même si sa cheville était scotchée.

Harrison devrait être sélectionné près du sommet du repêchage de la NFL 2024 après une saison 2022 exceptionnelle au cours de laquelle il a enregistré 1 263 verges sur réception sur 77 attrapés pour 14 touchés. Il totalise 336 verges et trois touchés sur 17 attrapés jusqu’à présent cette année, qu’il a inscrit comme favori de pré-saison pour remporter le prix Biletnikoff en tant que meilleur receveur large du football universitaire.

