Ohio State vs Michigan State cotes, accessoires, choix pour le football universitaire de la semaine 6 – Shaw Local

L’État de l’Ohio n ° 3 affrontera l’État du Michigan samedi à 15 heures à East Lansing, Michigan. Le match sera diffusé sur ABC. Les parieurs du New Illinois peuvent parier sur Ohio St.-Michigan St. avec un pari sur la maison jusqu’à 1 250 $ chez Caesars Sportsbook lorsque vous vous inscrivez ici avec notre code promotionnel.

Cotes Ohio St. – Michigan St.

Équipe Se propager Moneyline Points totaux état de l’Ohio -27,0 (-110) -7000 O 65,0 (-110) État du Michigan +27,0 (-110) +1800 U 65,0 (-110)

La Choix des cotes Ohio State-Michigan Statede Zach Ewing: Cette ligne ne cesse de monter et de monter, donc si vous voulez attendre juste avant le coup d’envoi, vous pourriez obtenir 28 points ou plus ici. Le public semble impatient de miser sur les explosifs Buckeyes.

Il y a de bonnes raisons d’aimer l’État de l’Ohio ici, à vrai dire : cette infraction bourdonne sur tous les cylindres, même avec quelques blessures.

Et d’un autre côté, l’État du Michigan a connu des difficultés, se faisant marteler à Washington et à domicile contre le Minnesota. Il est possible que les Spartans poursuivent leur saison de 11 victoires à partir de 2021 en ratant un match de bowling.

Mais à un certain point, l’écart devient tout simplement trop élevé. C’est le premier match sur la route des Buckeyes, c’est un environnement difficile, et si MSU veut changer les choses, concourir ici serait un bon point de départ. Cela ne me surprendrait pas du tout de voir Sparty prendre une avance de choc en première mi-temps. L’État de l’Ohio les écrasera probablement, puis certains, mais pas dans une explosion totale.

Le choix : État de l’Ohio 41, État du Michigan 24

Ohio State QB CJ Stroud passe, accessoire de touché