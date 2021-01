Le football universitaire couronnera un champion le deuxième lundi de l’année, comme il l’a fait tout au long de son histoire récente.

Qu’est-ce qui n’a pas été pareil cette saison par rapport à celles du passé? Oh, à peu près tout le reste.

Les programmes qui ont fait cette étape, l’Alabama Crimson Tide et le n ° 3 Ohio State Buckeyes, sont deux équipes qui ont des aspirations pour le titre année après année. En 2020, la conférence d’un programme a été le fer de lance des efforts pour jouer cette saison pendant une pandémie mondiale; la conférence de l’autre programme n’a presque pas eu de saison du tout.

C’est à quel point cette saison a été peu orthodoxe – une saison sans sell-out, sans bandes ni hayons. Mais comme tous les autres précédents, un seul programme soulèvera le trophée après les 60 dernières minutes.

L’état de l’Ohio égalise à 7-7

Avec Trey Sermon sorti, les Buckeyes devront compter sur Master Teague pour la production hors du champ arrière. Il a aidé à cet égard lors du deuxième entraînement de l’Ohio State, qui s’est terminé par un touché pour égaler 7-7.

Les Buckeyes ont utilisé le tempo après leur trio. Fields a trouvé le receveur Chris Olave, l’une de ses cibles préférées, à deux reprises au début de la course pour rapprocher l’état de l’Ohio du milieu de terrain. Avec le temps, Fields a lancé une passe au milieu de l’ailier serré Jeremy Ruckert, qui a réussi à saisir à une main pour un achèvement de 36 verges.

Sur le jeu suivant, Teague est resté intact dans la zone des buts à huit mètres.

Peut-être que voici un barrage de score des deux côtés?

L’Alabama prend la tête de 7-0

L’Alabama tire sur tous les cylindres.

La défense a forcé un trois et un retrait, puis la marée cramoisie a dévalé le terrain en utilisant DeVonta Smith, lauréate du trophée Heisman, et ses collègues meneurs de jeu Najee Harris (qui ont réussi une paire de pistes puissantes) et Jaylen Waddle pour avancer près de la ligne de but.

À un mètre, Harris a pénétré dans la zone des buts pour placer l’Alabama 7-0 avec 8:07 à jouer au premier quart.

Jaylen Waddle revient et gagne 15 verges lors du premier entraînement de l’Alabama

Le receveur de l’Alabama Jaylen Waddle, qui s’est cassé la cheville le 24 octobre a fait un retour improbable dans le match de championnat des éliminatoires de football universitaire et a pris une courte passe de Mac Jones pour 15 verges et un premier essai sur son premier jeu de mêlée en plus de deux mois.

Après un diagnostic initial selon lequel il serait absent pour la saison, le retour de Waddle a fait l’objet de spéculations toute la semaine lorsqu’il a participé à la pratique. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré avant le match que Waddle serait une décision en temps de match et qu’il serait utilisé sur une base très limitée s’il pouvait jouer.

Avant que Waddle ne soit blessé, il avait capté 25 passes pour 557 verges et quatre touchés et était largement considéré comme le joueur le plus dangereux de Crimson Tide. Sa blessure, dans un sens, a ouvert la voie à DeVonta Smith pour devenir le centre offensif de l’offensive de l’Alabama et l’a lancé au trophée Heisman.

Waddle a passé beaucoup de temps avant le match à étirer la cheville et à courir des sprints pour voir s’il se sentait assez bien pour jouer. Bien qu’il ait semblé marcher avec une légère boiterie, il était apparemment assez confiant dans la cheville pour essayer.

– Dan Wolken

Trey Sermon quitte l’Ohio State

Après que les Buckeyes aient nourri Trey Sermon lors du premier jeu de mêlée, le porteur de ballon s’est blessé et s’est dirigé vers le vestiaire de l’Ohio State. La journaliste d’ESPN, Maria Taylor, a déclaré qu’il s’agissait d’une blessure à l’épaule gauche et que Sermon ne pouvait pas lever le bras.

Ce serait un problème pour l’offensive de l’Ohio State, qui risque de devenir plus unidimensionnelle sans Sermon, qui est devenue la meilleure option des Buckeyes dans le champ arrière. Entre le match de championnat Big Ten et la demi-finale nationale contre Clemson, Sermon s’est précipité pour 524 verges – un record de matchs consécutifs à Ohio State précédemment établi par Ezekiel Elliott (476) en 2015.

L’Alabama remporte le tirage au sort, première possession de l’état de l’Ohio

L’état de l’Ohio a appelé Tails, mais la pièce a atterri la tête face vers le haut. L’Alabama s’est reporté à la seconde période, donnant le ballon en premier à l’état de l’Ohio. Le quart-arrière Justin Fields et l’attaque des Buckeyes sont allés à trois reprises pour commencer le match.

Landon Dickerson donne un élan émotionnel à l’Alabama

Le receveur large Jaylen Waddle n’est pas le seul partant blessé de l’Alabama dans les pads pour le match de championnat.

Le centre Landon Dickerson était vêtu de coussinets complets et a brièvement participé aux échauffements d’avant-match de l’Alabama moins d’un mois après avoir subi une blessure au genou lors de la victoire du match de championnat de la SEC contre la Floride.

Dickerson portait deux genouillères volumineuses pendant les échauffements et avait toute sa jambe gauche bandée. Tout en bougeant avec précaution, Dickerson a toujours pris le quart-arrière Mac Jones près du milieu de terrain pendant les exercices et s’est ensuite tenu derrière la ligne offensive de l’Alabama alors que le groupe passait par les rythmes à l’intérieur de la zone des buts de Crimson Tide.

Dickerson était également le capitaine de l’Alabama pour le tirage au sort.

– Paul Myerberg

Statut de Jaylen Waddle pour l’Alabama

Un scénario clé pour le Crimson Tide entrant lundi était la disponibilité potentielle du receveur large dynamique et retourneur Jaylen Waddle, qui s’est blessé à la cheville le 24 octobre contre le Tennessee.

Waddle a été autorisé médicalement, mais son statut était encore inconnu avant le match, car la décision de jouer appartient désormais au joueur.

L’État de l’Ohio manque d’acteurs clés

Les Buckeyes seront sans deux partants défensifs et un spécialiste clé.

Tommy Togiai et Tyreke Smith, tous deux partants sur la ligne défensive tant vantée des Buckeyes, font partie des 13 joueurs indisponibles de l’Ohio State.

De plus, le kicker Buckeyes Blake Haubeil a annoncé sur Instagram qu’il avait été testé positif pour le coronavirus et manquera le match.

«Je suis extrêmement bouleversé, mais en même temps, je suis extrêmement reconnaissant d’être une personne asymptomatique», a-t-il écrit. «J’ai passé les quatre derniers mois à faire des sacrifices et je n’ai pas revu ma famille et mes amis une seule fois. Donc, dire que je suis énervé est un euphémisme.

Les Buckeyes se tourneront vers le botteur de première année Jake Seibert, qui a été classé par ESPN comme le botteur n ° 4 dans la classe de recrutement 2020.

La scène à Tuscaloosa

Beaucoup à Tuscaloosa, en Alabama, semblent éviter les recommandations contre les foules ou les rassemblements.

Des vidéos et des photos de Tuscaloosa le lundi montrent des files d’attente à l’extérieur des bars et restaurants de la région quelques heures avant le coup d’envoi.