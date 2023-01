Ohio State QB CJ Stroud se déclare pour le repêchage de la NFL 2023

Le quart-arrière de l’Ohio State, CJ Stroud, renonce à son admissibilité restante à l’université et participe au repêchage de la NFL 2023.

Le double finaliste du trophée Heisman a annoncé sa décision lundi sur Twitter.

“Ce processus a été difficile et la décision, l’une des plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre”, a écrit Stroud. “Enfant, je rêvais de jouer au football au plus haut niveau, et après de nombreuses prières, j’ai décidé qu’il était temps de transformer ces rêves en réalité.”

Stroud a connu une impressionnante course de deux ans en tant que QB partant des Buckeyes en 2021 et 22. Il a lancé pour 8 123 verges et 85 touchés avec 12 interceptions en 26 matchs en carrière.

La sélection à deux reprises de la première équipe All-Big Ten se classe au deuxième rang de l’histoire du programme pour les verges par la passe et les touchés en carrière. Il détient plusieurs records scolaires, y compris la plupart des verges par la passe en un seul match (573), en plus d’être le premier QB de l’histoire du programme à lancer trois fois six scores.

Le signaleur de 6 pieds 3 pouces et 218 livres était un All-American de la deuxième équipe en 2022 et une sélection de la troisième équipe en 2021. Il est devenu le premier double finaliste Heisman des Buckeyes depuis que le Heisman Trust a commencé à inviter plusieurs finalistes en 1982.

Stroud devrait être l’une des 10 meilleures sélections lors du repêchage de la NFL en avril. David Helman de FOX Sports a le quart-arrière de l’État de l’Ohio qui se classe n ° 4 au classement général des Colts d’Indianapolis lors d’un récent repêchage simulé de la NFL en 2023.

